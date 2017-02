Une reconnaissance internationale pour la solution complète en sécurité de l'information de Terranova







Gagnante dans la catégorie Best Security Training and Educational Programs des 13th Annual Info Security PG's 2017 Global Excellence Awards

SAN FRANCISCO, CA, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Terranova WW Corporation, a annoncé aujourd'hui que l'Info Security Products Guide, le principal guide de recherche et de consultation en sécurité de l'information, a désigné la version 15 de la plateforme complète de sensibilisation à la sécurité de l'information de Terranova gagnante de la 13e édition des Global Excellence Awards, dans la catégorie Security Training and Educational Programs.

Ces prestigieux prix internationaux reconnaissent les fournisseurs de sécurité et de TI qui proposent des solutions et des produits innovateurs et encouragent les autres à viser plus haut, peu importe leur spécialité dans le domaine de la sécurité et des technologies.

Des représentants de Terranova étaient sur place, à San Francisco, à l'occasion du banquet de remise des prix. «?Nous sommes très fiers que Terranova ait été reconnue pour sa capacité d'innovation et son leadership à l'échelle internationale?», souligne Lise Lapointe, présidente de l'entreprise.

Terranova améliore continuellement la méthodologie de sa plateforme d'apprentissage. Cette dernière inculque aux employés une profonde compréhension des meilleures pratiques de sécurité de l'information, les rendant ainsi d'importants alliés dans la stratégie de cybersécurité globale de leur organisation.

Catégorie : Best Security Training and Educational Programs

Produit : Solution complète de sensibilisation à la sécurité de l'information, V15

Prix : Or

Cliquez ici pour consulter la liste complète des gagnants. (En anglais seulement)

À propos des prix de l'Info Security Products Guide

Les prix SVUS décernés par Silicon Valley Communications se déclinent en dix programmes de prix annuels : les Info Security's Global Excellence Awards, les IT Industry's Hot Companies and Best Products Awards, les Golden Bridge Business and Innovation Awards et les Consumer World Awards, les CEO World Awards, les Customer Sales and Service World Awards, les Globee Fastest Growing Private Companies Awards, les Women World Awards, les PR World Awards et les Pillar Employee Recognitions World Awards. Ces prix prestigieux récompensent les organisations de tout type et de toute taille à travers le monde, notamment les ressources humaines, les produits, la performance, les relations publiques et le marketing. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.svusawards.com.



À propos de Terranova WW Corporation

Depuis plus de 15 ans, Terranova WW Corporation offre une solution complète et éprouvée dans le domaine de la sécurité de l'information qui change de façon positive les comportements de sécurité au sein des organisations. Ses produits permettent de créer des formations sur mesure à la lumière de vos politiques internes et normes de réglementation. Pour en savoir plus : http://www.terranovacorporation.com/

SOURCE Terranova Worldwide Corporation

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 15:45 et diffusé par :