R.A JONES et VOLPAK prennent au sérieux la croissance au Canada

Annonce d'un partenariat stratégique avec Plan Automation

COVINGTON, Kentucky, le 14 février 2017 /CNW/ -- R.A JONES et VOLPAK annoncent la conclusion d'un partenariat avec Plan Automation à compter du 1er février, afin d'accélérer la notoriété de leur marque et la croissance de leur part du marché au sein du domaine canadien de la machinerie d'emballage. Plan Automation agira à titre de principal agent au Canada, représentant la gamme de produits de R.A JONES, y compris des encartonneuses, des emballages en tubes plissés et des systèmes de doseur à tasses, ainsi que la gamme de machines de formage-remplissage-scellage horizontal de VOLPAK.

« Notre partenariat avec Plan Automation s'harmonise parfaitement avec les objectifs stratégiques généraux que nous avons établis pour le marché canadien, » déclare Jonathon Titterton, vice-président des ventes et du marketing chez R.A JONES. « Plan Automation a bâti sa réputation au sein du marché en tant qu'entreprise représentant des organismes privés qui fournissent des produits et des services de qualité à leur clientèle. Nous sommes privilégiés d'être inclus dans leur portefeuille et nous espérons pouvoir élargir notre collaboration. »

Le partenariat permet à R.A JONES et à VOLPAK d'aborder le marché canadien de façon plus efficace en profitant de l'effet levier des relations avec l'industrie et des connaissances du marché de Plan Automation. R.A JONES et VOLPAK fournissent à Plan Automation de la machinerie d'emballage de qualité et des capacités de service leur permettant de renforcer les offres composant leur portefeuille. En bout de ligne, ce partenariat permet aux entreprises canadiennes d'améliorer leurs capacités opérationnelles et de créer des gains d'efficacité de production.

« En ajoutant la représentation des marques R.A JONES et VOLPAK à notre gamme existante de fabricants d'équipement de premier rang, Plan devient maintenant la principale source sur le marché dans le domaine de l'emballage automatisé au Canada. » - Mark Liddell, associé directeur général chez Plan Automation.

Plan Automation est le seul distributeur d'emballage automatisé au Canada et possède des bureaux de vente à Vancouver, Toronto, Montréal et Halifax, offrant ainsi un rayonnement national complet représentant des fabricants chefs de file sur le marché dont les innovations technologiques définissent leur catégorie d'équipement.

R.A JONES est un chef de file mondial en matière de conception et de fabrication de machinerie d'emballage primaire et secondaire, dans les domaines alimentaire, pharmaceutique, laitier et des biens de consommation. VOLPAK est un chef de file mondial en matière de solutions de formage-remplissage-scellage pour l'industrie de l'emballage sous sachets et offre les solutions les plus innovatrices sur le marché. R.A JONES et VOLPAK font partie de Coesia, un regroupement d'entreprises axées sur des solutions industrielles et d'emballage, basé à Bologne, en Italie.

