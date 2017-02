Audience publique pour examiner le projet d'agrandissement du pipeline Wyndwood







CALGARY, le 14 févr. 2017 /CNW/ - L'Office national de l'énergie tiendra une audience publique afin d'examiner une proposition présentée par Westcoast Energy Inc., faisant affaire sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission (Westcoast) pour la construction et l'exploitation du projet d'agrandissement du pipeline Wyndwood sur une distance de 27 kilomètres dans le nord-est de la Colombie-Britannique. L'ordonnance d'audience que l'Office a publiée aujourd'hui présente les grandes étapes du processus et les dates limites qui y sont associées. Il s'agira d'une audience sur pièces qui comportera aussi un volet oral.

Westcoast a présenté une demande à l'Office aux termes de l'article 58 de la Loi sur l'Office national de l'énergie. En général, ce genre de demande ne requiert pas une audience publique. Cependant, étant donné le niveau élevé d'intérêt public que suscite le projet, l'Office a décidé de convoquer une audience pour recueillir l'avis des personnes qui pourraient être directement touchées ou qui voudraient faire part de leur expertise.

L'Office a reçu 16 demandes de participation. Quatorze demandeurs ont ainsi obtenu le statut d'intervenant et un autre celui d'auteur d'une lettre de commentaires. Une demande a été rejetée. L'Office examinera les éléments de preuve déposés par des propriétaires fonciers de la région, groupes autochtones, sociétés et ministères fédéraux avant de décider s'il doit approuver ou non le projet.

En bref

Le projet d'agrandissement du pipeline Wyndwood vise la construction et l'exploitation d'un gazoduc d'une longueur de 27 kilomètres ainsi que des installations connexes au sud-ouest de Chetwynd , en Colombie-Britannique. Il s'agit d'un doublement de la canalisation principale existante de Westcoast dans la région de Fort St. John .

, en Colombie-Britannique. Il s'agit d'un doublement de la canalisation principale existante de Westcoast dans la région de . L'Office prévoit une aide financière pouvant atteindre 250 000 $ dans le but de favoriser une participation significative des intervenants au processus d'audience.

Puisque ce projet tombe sous le coup de l'article 58 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, la décision définitive revient à l'Office.

Liens connexes

L'Office national de l'énergie est un organisme fédéral indépendant qui réglemente plusieurs aspects du secteur énergétique au Canada. Il réglemente les pipelines, la mise en valeur des ressources énergétiques et le commerce de l'énergie, dans l'intérêt public canadien en plaçant la sécurité au coeur de ses préoccupations. Pour un complément d'information sur l'Office et son mandat, consultez le site www.neb-one.gc.ca.

SOURCE Office national de l'énergie

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 14:36 et diffusé par :