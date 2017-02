Appel aux professionnels en arts visuels et des métiers d'art - Le concours de création de la médaille des Prix du Québec est lancé







QUÉBEC, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Secrétariat des prix du Québec culturels lance le concours de création de la médaille des Prix du Québec. Il invite les artistes professionnels en arts visuels et des métiers d'art à y participer en grand nombre. L'oeuvre retenue servira de modèle pour la confection des médailles décernées au cours des cinq prochaines années.

Les participants doivent présenter une maquette originale, un curriculum vitae ainsi qu'un court texte expliquant le concept choisi et les détails de production de leur oeuvre au plus tard le 27 mars prochain. Un jury de sélection - composé de spécialistes dans les domaines des arts visuels, des métiers d'art et des métaux - déterminera parmi les maquettes reçues celle qui servira de modèle pour la fabrication des médailles des Prix du Québec de 2017 à 2021.

Faits saillants :

Plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec en reconnaissance de carrières exceptionnelles en culture et en science, les Prix du Québec ont été créés en 1977. Ils soulignent donc cette année leur 40e anniversaire. Quatorze prix sont attribués annuellement dans autant de catégories, dont huit prix culturels et six prix scientifiques.

La médaille des Prix du Québec est remise aux récipiendaires lors d'une cérémonie protocolaire tenue à l'hôtel du Parlement, à l'automne. Un exemplaire est déposé au Musée national des beaux-arts du Québec, en vue d'enrichir la collection de ces pièces d'exception qui témoigne de la créativité des artisanes et des artisans québécois.

