Le RQuODE participera au Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre







MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Regroupement québécois des organismes pour le développement de l'employabilité (RQuODE) représentera le secteur communautaire lors du Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, qui se tiendra les 16 et 17 février prochains à Québec. Selon le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ce Rendez-vous sera « l'occasion de se donner une vision prospective afin de créer plus de richesse et de bien préparer la main-d'oeuvre à répondre aux besoins du marché du travail de demain ».

En compagnie de représentants de la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'oeuvre (COCDMO) et du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ), le RQuODE en profitera pour rappeler que l'inclusion socioprofessionnelle des groupes sous-représentés sur le marché du travail constitue un enjeu fondamental, tant sur le plan collectif qu'individuel.

« Dans un contexte de vieillissement démographique et de rareté de main-d'oeuvre, nous nous devons de faciliter l'intégration en emploi de tous les individus, afin qu'ils contribuent au développement social et économique de la province. Pour ce faire, la collaboration entre les divers acteurs du marché du travail, dont le gouvernement, les employeurs, les ressources en employabilité et les établissements d'enseignement, s'avère essentielle », souligne Valérie Roy, directrice générale du RQuODE.

À propos du RQuODE

Le Regroupement québécois des organismes pour le développement de l'employabilité est composé de 89 organismes membres qui sont répartis dans 15 des 17 régions administratives du Québec. Ses membres emploient quelque 1 400 professionnels et desservent plus de 80 000 chercheurs d'emploi par année, ce qui en fait le plus important regroupement en employabilité au Québec.

