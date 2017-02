ABR Dynamic Funds lance son premier fonds OPCVM V afin de répondre à la demande internationale pour des placements liquides alternatifs







--ABR s'associe à OpenFunds AG, la société d'investissements basée à Zurich pour la distribution en Suisse, dans l'Europe élargie et au Moyen-Orient--

NEW YORK, 14 février 2017 /PRNewswire/ -- En s'appuyant sur son activité d'indexation et de gestion alternative des actifs liquides aux États-Unis, la firme new yorkaise ABR Dynamic Funds, LLC a lancé son premier fonds OPCVM V basé en Irlande. Le fonds, qui recherche la participation des actions américaines à un marché haussier et d'importants rendements positifs lors d'une crise, est distribué par OpenFunds, qui intervient également comme représentant juridique suisse pour le fonds. Le fonds entièrement systématique recherchera des rendements similaires à ceux du premier indice d'ABR, l'ABR Dynamic Blend Equity and Volatility Index (ABRVXX).

Taylor Lukof, fondateur et PDG d'ABR, compte développer les actifs sous gestion (AUM) dans un segment en expansion des marchés européens : les fonds OPCVM.

« Nous prévoyons une croissance phénoménale de la gestion indicielle des fonds OPCVM en Europe. Les OPCVM européens qui en 2013 représentaient moins de 2 % des actifs gérés, en ont représenté plus de 10 % en 2015. Dans le segment OPVCM, les actifs européens continuent de préférer, à la gestion active traditionnelle, une gestion passive, et ABR est ravie de participer à cette dynamique ».

L'indice ABR est le premier de la série des index personnalisés « Powered by Wilshire » lancés par Wilshire Associates en 2015. Wilshire, qui fournit des services à des clients dont les actifs totalisent plus de 7 billions USD, calcule et publie de façon indépendante les valeurs indicielles pour ABR.

Les projets de Lukof ne se limitent pas à ce lancement. « Nous entretenons d'excellentes relations avec notre agent indépendant de calcul d'indices, Wilshire Associates. Nous venons de lancer notre 5e indice Powered by Wilshire la semaine dernière, et nous prévoyons de déployer une série de fonds OPCVM liquides alternatifs pour suivre ces indices au cours des prochaines années. L'appétit des investisseurs pour la structure étroitement régulée et hautement liquide OPCVM V augmente tous les jours. Alors que les actions et obligations atteignent peut-être une fin de cycle historique, nous croyons que nous sommes bien positionnés pour l'avenir ».

Siro Zanovello, le PDG d'OpenFunds, pense que la structure simple du fonds OPCVM V pourrait attirer les clients recherchant un fonds liquide alternatif qui réagirait bien lors d'une crise. « La plupart des produits que nous distribuons chez OpenFunds diffèrent quelque peu de ce qu'un investisseur perçoit généralement. Nous innovons dans ce que les gens appellent aujourd'hui la dette privée, car, étant donné l'envergure limitée de cet espace, nous avons toujours recherché des solutions liquides alternatives réellement évolutives. Avec la gamme des fonds ABR, nous croyons que nous offrons ce que les clients attendent depuis quelques années ».

M. Zanovello attribue à la longue expertise en « premières commercialisations » de son équipe, le lancement réussi du fonds ABR. « Nous avons la réputation d'aider les fonds innovants à lever des actifs considérables. Notre objectif avec ABR est d'offrir le premier fonds d'un milliard de dollars dans la catégorie que représente OpenFunds : les fonds liquides alternatifs. Nous sommes ravis de distribuer la série des fonds OPCVM qu'ABR compte offrir à nos clients dans l'avenir ».

À propos d'ABR Dynamic Funds

ABR Management LLC, la société mère d'ABR Dynamic Funds, a été fondée en 2010 par Taylor Lukof en tant que groupe de négociation axé sur la recherche et gérant des actifs internes exclusifs. En mars 2015, ABR Dynamic Funds, LLC a été créée, en tant que filiale d'ABR Management, pour vendre sous licence la propriété intellectuelle de la société mère afin de créer des indices et des solutions liquides alternatives pour les clients. Aujourd'hui, ABR Dynamic Funds est une société innovante de gestion mondiale d'investissement et de R&D mettant l'accent sur la création d'indice liquide alternatif et le développement de produits. La firme développe des stratégies systématiques dans toutes les classes d'actifs pour la création d'indices exclusifs avec ses partenaires. Ces indices sont autorisés par ABR pour offrir aux clients des options d'investissements. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://abrfunds.com/home/.

À propos d'OpenFunds AG

OpenFunds Investment Services Limited (« OpenFunds ») est une société indépendante de droit suisse, autorisée et supervisée par l'Autorité fédérale de surveillance du marché financier (« FINMA »). La société agit en tant que représentant légal et distributeur de placements collectifs de capitaux étrangers pour investisseurs qualifiés. OpenFunds permet également aux promoteurs de fonds collectifs de capitaux étrangers de se conformer au cadre réglementaire suisse et de respecter ce cadre tout en distribuant des placements collectifs de capitaux étrangers à des investisseurs qualifiés en Suisse ou depuis la Suisse. OpenFunds agit uniquement à titre de représentant pour les placements collectifs étrangers distribués uniquement aux investisseurs qualifiés. OpenFunds est le seul représentant légal suisse distribuant également à d'importants investisseurs. Avec une équipe de 8 professionnels et des bureaux de vente à Zurich, Genève et Lugano, et une collaboration exclusive avec une compagnie soeur qui sera bientôt établie au DIFC de Dubaï, OpenFunds est bien placée pour tendre la main à certains des plus vastes groupes d'investisseurs internationaux.

