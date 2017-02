Avis aux médias : Le plan de la zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique (ZGICNP) est officiellement approuvé par tous les partenaires de la planification







VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 14 fév. 2017) - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Jordan Sturdy, député de West Vancouver-Sea to Sky, la chef Marilyn Slett, présidente des Premières Nations de la côte, et Bruce Watkinson, directeur exécutif des pêches de la Première Nation Gitxaala de la North Coast Skeena First Nations Stewardship Society, annonceront conjointement le plan de la zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique (ZGICNP). Le ministre LeBlanc et les partenaires de planification de la ZGICNP fourniront des renseignements importants sur le plan et ses liens avec les autres initiatives dans le domaine océanique le long de la côte nord du Pacifique.

Les médias sont invités à assister à l'événement. Après l'annonce, les médias auront la possibilité de poser des questions aux participants une fois que ces derniers auront quitté le podium.

Date : Le 15 février 2017 Heure : 9 h Lieu : Waterview Vancouver 2e étage - 1661, rue Granville, Vancouver (C.-B.) V6Z 1N3

