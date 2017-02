L'Assurance vie Équitable du Canada affiche des résultats records pour l'année 2016







WATERLOO, ON, le 14 févr. 2017 /CNW/ - l'Assurance vie Équitable du Canada a connu une année remarquable en 2016, dépassant les records précédents sur presque tous les aspects financiers et atteignant plusieurs étapes jalons importantes du point de vue financier.

Plus particulièrement, la Compagnie a réalisé un bénéfice net de l'ordre de 80 millions de dollars, soit une augmentation de 49 % par rapport au bénéfice net de 53,8 millions de dollars l'année précédente. Ce bénéfice a entraîné un rendement des capitaux propres des titulaires de contrat de 14,8 %.

En 2016, la Compagnie a également connu une croissance exceptionnelle parvenant à un nouveau sommet se chiffrant à 1,1 milliard de dollars au titre des primes et des dépôts et l'actif sous gestion s'élevant à 3,7 milliards de dollars.

Cette croissance a été soutenue par des résultats exceptionnels au chapitre des ventes parmi les trois secteurs d'activité, dont une augmentation de plus de 20 % par rapport aux ventes de 2015 pour chacun des secteurs, soit l'assurance individuelle, l'assurance collective et l'épargne-retraite. Les ventes de l'assurance individuelle ont marqué l'année 2016, connaissant une année record sur tous les plans. Les ventes de l'assurance individuelle ont été largement supérieures à celles de l'année précédente, dépassant les 93 millions de dollars, soit une augmentation de 60 % par rapport à 2015. Le secteur d'activité de l'assurance collective a atteint 66,2 millions de dollars de ventes, représentant une augmentation de 51 % au cours de la dernière année. Le secteur d'activité de l'épargne-retraite, quant à lui, a connu un taux de croissance jamais atteint auparavant en ce qui a trait aux marchés des fonds distincts et des rentes immédiates, atteignant 278 millions de dollars comparativement à 230 millions de dollars en 2015, soit une augmentation de 21 %.

La Compagnie a continué de maintenir une solide situation de capital, déclarant un ratio du montant minimal permanent requis pour le capital et l'excédent (MCCSR) de 226 %. De plus, les capitaux propres des titulaires de contrat avec participation, l'une des mesures importantes de la stabilité financière d'un assureur vie, ont augmenté de 16 % atteignant 580 millions de dollars par rapport à 500 millions de dollars en 2015.

Comme les années précédentes, le portefeuille de placement de l'Assurance vie Équitable a connu un excellent rendement en 2016; l'approche prudente continue de bien aider la Compagnie, en fournissant une stabilité continue.

« Nous sommes fiers d'annoncer que l'année 2016 fut une année remarquable pour l'Assurance vie Équitable », a déclaré le président-directeur général de l'Assurance vie Équitable, Ronald Beettam.

« Notre succès financier est le fruit de notre engagement continu visant une croissance rentable et de notre capacité d'évoluer dans un cadre de réglementation et un contexte économique changeants afin de produire des résultats exceptionnels sur tous les plans. »

Faits saillants financiers de 2016

Bénéfice net atteignant 80 millions de dollars, pour un rendement des capitaux propres des titulaires de contrat de 14,8 %.

Solide capital, mesuré selon le MMPRCE, avec un ratio de 226 % à la fin de l'exercice.

Hausse des capitaux propres des titulaires de contrat de 16 % atteignant 580 millions de dollars.

Hausse de 14,5 % des primes et des dépôts atteignant 1,1 milliard de dollars.

Total des ventes surpassé dans tous les secteurs d'activité par rapport à l'année passée de plus de 20 %.

Accroissement de l'actif sous gestion de 4,7 % atteignant 3,7 milliards de dollars.

Versements de 646 millions de dollars aux titulaires de contrat au titre des prestations de décès, d'invalidité et d'assurance maladie complémentaire, des retraits et du service de la rente.

Hausse de 15 % du montant des participations versées aux titulaires de contrat avec participation s'établissant à 20,6 millions de dollars.

À propos d'Assurance vie Équitable du Canada

Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers l'Assurance vie Équitable pour protéger ce qui leur importe le plus. Nous travaillons en collaboration avec des conseillers indépendants afin d'offrir des solutions en matière d'assurance individuelle, d'épargne-retraite et d'assurance collective pour satisfaire à vos besoins.

Mais nous sommes plus qu'une compagnie typique de services financiers. Nous possédons la connaissance, l'expérience et la compétence afin de trouver des solutions qui vous conviennent. Nous sommes sympathiques, attentionnés et intéressés à vous aider. Nous sommes la propriété de nos titulaires de contrat et non d'actionnaires. Alors nous pouvons nous concentrer sur vos intérêts et vous fournir un service personnalisé, la sécurité et le mieux-être.

www.equitable.ca/fr

SOURCE Assurance vie Équitable du Canada

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 12:51 et diffusé par :