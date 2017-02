La persévérance scolaire, un travail d'équipe selon la CSQ!







MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est fière d'être partenaire des Journées de la persévérance scolaire qui se déroulent du 13 au 17 février.

Pour la présidente de la CSQ, Louise Chabot, la persévérance scolaire c'est un travail d'équipe auquel doivent participer les jeunes, les parents, et l'ensemble de la société : « Tout le monde est concerné, en premier lieu le personnel de l'éducation : les éducatrices en petite enfance, les enseignantes et enseignants, le personnel de soutien et les professionnelles et professionnels de l'éducation. Ils accompagnent, guident et outillent les tout-petits, les élèves, les étudiants et les adultes du Québec vers la réussite. Ils leur permettent de mieux se connaitre, de trouver leur place dans la société. »

Selon la leader syndicale, les gens qui font l'école sont les véritables superhéros par leur engagement quotidien, malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils doivent oeuvrer.

L'importance d'agir sur les conditions de vie

Par ailleurs, pour Louise Chabot, lorsqu'ils arrivent sur les bancs d'école, tous les enfants ont à coeur de réussir et tous méritent une chance égale d'avoir un parcours scolaire qui leur permettra d'aller au bout de leur potentiel et de pleinement se réaliser : « Pour favoriser la persévérance, il est essentiel d'agir sur les conditions sociales. Il faut également poser des gestes concrets, faire des choix de société significatifs; le gouvernement doit faire de l'éducation, la priorité nationale. »

En terminant, Louise Chabot invite l'ensemble de la société à se joindre au mouvement des Journées de la persévérance scolaire. « À la CSQ, la persévérance, on y travaille chaque jour et c'est un engagement constant! Nous invitons tout le monde à démontrer qu'il a la persévérance à coeur en arborant le ruban vert. Partout au Québec, mobilisons-nous pour la réussite éducative! », conclut la présidente de la CSQ.

