Réseau électrique métropolitain - Le Parti Québécois lève le voile sur la facture pour les familles de la région métropolitaine

QUÉBEC, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée, et le porte?parole du Parti Québécois en matière de transports, Alain Therrien, ont dévoilé aujourd'hui combien les familles de plus de 50 municipalités de la région métropolitaine devront payer pour le Réseau électrique métropolitain (REM), en plus des coûts occasionnés par la réforme de l'Autorité régionale de transport métropolitain.

« Le gouvernement avait promis que le gouvernement du Québec et les municipalités ne subventionneraient pas le REM. Or, non seulement il y a des subventions versées provenant directement des poches des contribuables mais, en plus, elles s'ajouteront à la nouvelle taxe 450 imposée aux familles de la région de Montréal. Quelle est la stratégie du gouvernement libéral? Ne pas parler des coûts additionnels ou du montage financier avant que les contrats soient donnés et que la construction du REM débute? », a demandé Jean?François Lisée.

« Nous sommes favorables à ce grand projet de transport collectif, a par ailleurs rappelé le chef de l'opposition officielle. Nous demandons tout simplement la transparence pour les citoyens. Nous réclamons du gouvernement qu'il s'engage à ce que le REM ne se traduise par aucune hausse de taxes pour les familles de Montréal et du 450. »

Voici à combien se chiffre la facture, par année, pour une famille type (2 adultes, 2 enfants) :

Banlieue nord : 99 $

Laval : 308 $

Montréal : 195 $

Banlieue sud : 124 $

Longueuil : 339 $

Commission parlementaire essentielle

« Aujourd'hui, les familles de la région métropolitaine apprennent qu'elles devront débourser des sommes supplémentaires importantes, cela s'ajoutant aux coûts déjà considérables de l'austérité du gouvernement libéral de Philippe Couillard. En plus, nombre de questions demeurent à propos du montage financier et de la mise en place du projet REM. Malgré tout, les libéraux s'obstinent à refuser la tenue d'une commission parlementaire où tous pourraient être entendus et où les faits pourraient être expliqués à la population. Le gouvernement doit tenir cette commission parlementaire », a ajouté Alain Therrien.

