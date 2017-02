Services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées améliorés à Kugluktuk







KUGLUKTUK, NUNAVUT--(Marketwired - 14 fév. 2017) - Les infrastructures publiques modernes sont essentielles pour répondre aux besoins uniques des collectivités nordiques. Les gouvernements du Canada et du Nunavut investissent dans des infrastructures vertes qui amélioreront les services communautaires et accroîtront les investissements futurs et les possibilités de croissance tout en protégeant l'environnement dont dépendent les habitants du Nord.

En compagnie de résidents locaux, l'honorable Peter Taptuna, premier ministre du Nunavut, et Ryan Nivingalok, maire de Kugluktuk, ont souligné aujourd'hui l'ouverture officielle de trois nouveaux bâtiments publics qui permettront d'améliorer les services, d'offrir un accès fiable à une eau potable propre et d'aider à protéger l'environnement.

Les projets comprennent la construction d'une nouvelle station de traitement de l'eau, d'un bâtiment pour les travaux publics, ainsi que d'un garage à six portes pour les camions servant au transport de l'eau et des eaux usées de la communauté. Non seulement ces projets d'infrastructure aideront à réduire les coûts opérationnels de la communauté ainsi que sa dépendance énergétique, mais ils permettront de mieux soutenir la prestation de services aux résidents.

Citations

« Les investissements en infrastructure créent des emplois, renforcent l'économie et donnent aux municipalités les bases solides dont elles ont besoin pour offrir un niveau de vie élevé aux Canadiens et à leurs familles. Grâce à cet important investissement, on permet aux résidents de Kugluktuk d'avoir accès à une eau potable salubre et fiable, ainsi qu'à des services de traitement des eaux usées efficaces qui aideront à protéger leur environnement. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce au partenariat qu'il a formé à tous les niveaux, le gouvernement du Nunavut aide à renforcer la capacité dans les communautés de tout le territoire. Il faut féliciter l'administration du hameau et les résidents de Kugluktuk pour leur utilisation des ressources et leur planification efficace. Ce que nous voyons aujourd'hui démontre à quel point les bonnes idées et le travail d'équipe aident à bâtir les communautés. »

- Peter Taptuna, Premier ministre, gouvernement du Nunavut, Député de Kugluktuk

« Nous avons consacré beaucoup de temps et d'énergie à la recherche et à la planification de ces projets afin tirer le meilleur parti possible du financement, des entrepreneurs locaux et des autres ressources qui étaient disponibles à Kugluktuk. L'avantage qui en a découlé est que nous avons maintenant de nouvelles installations et des bâtiments rénovés qui profiteront à notre communauté pendant de nombreuses années, et nous y sommes arrivés de manière très économique. »

- Ryan Nivingalok, Maire de Kugluktuk

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a alloué 1 812 957 $ à la nouvelle station de traitement de l'eau dans le cadre du Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique, ainsi que 300 000 $ dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour le garage à 6 portes.

Le bâtiment pour les travaux publics sera financé dans le cadre d'une entente de contribution de 250 000 $ du gouvernement du Nunavut.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

