Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île - La réussite et la persévérance scolaires toujours en hausse

MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le président de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPÎ), monsieur Miville Boudreault, est heureux d'annoncer que les données touchant à la réussite et la persévérance scolaires des élèves de moins de 20 ans sont toujours à la hausse.

Le taux de diplomation et de qualification de la cohorte d'élèves ayant commencé leur parcours secondaire en 2008 a atteint 70,4 %, en 2014-2015, comparativement à 54 % pour celles ayant débuté de 1999 à 2001.

« Nous venons de franchir un seuil psychologique important, soit celui des 70 %. Pour une deuxième année consécutive, nous avons dépassé la cible de 67 % que le ministère nous a fixé pour... 2019-2020 », fait remarquer M. Boudreault.

Les statistiques rendues publiques par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, il y a quelques jours, indiquent aussi que le taux de sorties sans diplôme ni qualification, parmi les sortants en formation générale des jeunes, était de 21 % pour 2013-2014, comparativement à 31,9 % pour l'année de référence 2006-2007.

M. Boudreault ajoute une note positive : « De nombreux jeunes décrocheurs reviennent finir leur parcours scolaire à la formation générale des adultes ou optent pour une formation professionnelle ».

Celui-ci souligne l'engagement des enseignants, des professionnels, des directions d'établissements et de tous les membres du personnel de la CSPÎ envers la réussite éducative et la persévérance scolaire. Le président félicite tous les jeunes qui complètent avec succès leur cheminement scolaire et encourage les autres à persévérer malgré les obstacles.

Mentionnons en finissant que cette année encore, plusieurs établissements et services de la CSPÎ participent aux Journées de la persévérance scolaire, qui se tiennent du 13 au 17 février, aux quatre coins du Québec.

À propos de la CSPÎ

Pour 2016-2017, la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPÎ) offre ses services à 44 224 élèves, dont 20 328 au secteur primaire, 10 334 au secondaire, 7 873 à la formation générale des adultes et 5 689 en formation professionnelle. Elle regroupe plus de 7 300 employés et dispose d'un budget de 370 millions $. La CSPÎ compte 39 écoles primaires, sept écoles secondaires, quatre écoles spécialisées (du primaire et du secondaire) pour des élèves présentant des troubles sévères d'adaptation, dix centres d'éducation des adultes (formation générale ou professionnelle), un centre de services aux entreprises et le Centre régional de formation à distance du Grand Montréal. Située dans la partie nord-est de l'île de Montréal, la CSPÎ couvre une superficie de 93 kilomètres carrés, englobant les territoires de la ville de Montréal-Est et de quatre arrondissements montréalais, soit Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard, Anjou et Montréal-Nord.

