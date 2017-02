Supermicro lance BigTwintm : le système multi-noeuds le plus performant du secteur qui prend en charge toute la gamme de CPU, une mémoire maximale et All-Flash NVMe







Des systèmes multi-noeuds 2U inédits et uniques qui prennent en charge des processeurs dual-Xeon de 205 watts, 24 DIMM par noeud et 24 All-Flash NVMe

SAN JOSE, Californie, 14 février 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI), un leader mondial des technologies de calcul, de stockage, de réseau et de la TIC verte, a annoncé aujourd'hui la cinquième génération de sa famille Twin, la nouvelle architecture serveur BigTwintm.

Le Supermicro® BigTwintm est un système de serveur multi-noeuds perfectionné doté d'une multitude d'innovations et d'inédits pour le secteur. BigTwintm assure une performance et une efficience système maximales en offrant une capacité thermique de 30 % supérieure dans un format 2U compact, autorisant ainsi des solutions offrant les plus hautes performances au niveau du processeur, de la mémoire, du stockage et des I/O. Réaffirmant la position de leader de Supermicro pour le NVMe, le BigTwin est le premier système multi-noeuds All-Flash NVMe. BigTwin double la capacité I/O avec trois options PCI-e 3.0 x16 I/O, et il ajoute en flexibilité avec plus de 10 options réseau, dont 1GbE, 10G, 25G, 100G et InfiniBand, avec son interconnexion modulaire SIOM à la pointe du secteur. Chaque noeud peut prendre en charge la génération actuelle et future des doubles processeurs Intel Xeon, avec jusqu'à 3 To de mémoire, 24 lecteurs All-Flash NVMe, Hybrid NVMe/SATA/SAS, SSD et HDD, et deux lecteurs m.2 NVMe/SATA par noeud. Elargissant le plus grand portefeuille du secteur pour les systèmes serveur et stockage, le BigTwin est idéal pour les clients qui entendent créer une infrastructure de calcul haute densité ultrarapide facile à déployer et à gérer. Ce nouveau système est destiné aux charges de travail cloud, big data, entreprise, hyper-convergée et IoT qui exigent des performances, une efficience et une flexibilité maximales.

« Dépasser les exigences de nos clients en termes de performance et d'efficience de calcul a toujours été notre critère, et notre nouveau serveur BigTwin ne déroge pas à la règle. S'agissant de notre plate-forme Twin de cinquième génération, BigTwin optimise la densité de serveur multi-noeuds avec des performances maximales par watt, par pied carré et par dollar, tout en prenant en charge les centres de données à refroidissement par circulation d'air ambiant », explique Charles Liang, PDG de Supermicro. « BigTwin est également le premier et le seul système multi-noeuds prenant en charge des unités centrales Xeon jusqu'à 205 watts, 24 DIMM de mémoire par noeud et 24 lecteurs All-Flash NVMe, grâce auxquels cette architecture est optimisée, aussi bien aujourd'hui et que pour demain, pour la prochaine génération d'avancées technologiques, y compris la prochaine génération de processeurs Intel Skylake ».

BigTwin présente une configuration serveur 2U prenant en charge les noeuds de calcul. Chaque noeud prend en charge tout ce qui suit : 24 DIMM de mémoire ECC DDR4-2400MHz et plus jusqu'à 3 To ; réseau flexible avec cartes enfichables SIOM avec quad/dual 1GbE, quad/dual 10GbE/10G SFP+, dual 25G, 100G, FDR ou EDR InfiniBand ; 24 lecteurs 2.5" NVMe / SAS3 / SATA3 permutables à chaud ; deux logements PCI-E 3.0 x16 ; M.2 et SATADOM ; et les familles de processeurs dual Intel® Xeon® E5-2600 v4/v3 jusqu'à 145 W ; les alimentations haute efficience intégralement redondantes Supermicro PowerStick (2200 W, 2600 W) ; et prise en charge de centres de données à refroidissement par circulation d'air ambiant. Vendu comme système intégral pour le plus haut niveau de qualité, de livraison et de performance, le BigTwin est soutenu par le logiciel Supermicro IPMI et Global Services, et il est optimisé pour les environnements HPC, centre de données, cloud et entreprise.

Pour de plus amples informations sur les serveurs BigTwin, rendez-vous sur www.supermicro.com/BigTwin.

Les autres produits de la famille Supermicro Twin sont :

FatTwintm est un système SuperServer® haute densité 8/4/2 permutable à chaud proposé avec toute une série de capacités de mémoire, technologies HDD, alternatives PCI, capacités réseau et prise en charge GPU.

La famille 1U TwinProtm dual permutable à chaud de systèmes SuperServer® offre la meilleure solution pour les clients à la recherche d'une haute densité de calcul avec redondance pour des applications de haute disponibilité. Avec des noeuds de calcul dual DP pouvant accéder à 2 To de mémoire, ce système offre les plus hauts niveaux de performance au format 1U. Le 1U TwinPro offre également une meilleure serviabilité avec des noeuds de calcul sans câble et faciles d'accès pour le personnel informatique. Ces avantages sont renforcés par les fonctionnalités réseau et stockage les plus perfectionnées, comme 1G / 10G Ethernet ou 56G InfiniBand, et 4 logements de lecteurs 2.5" SAS 3.0 (12 Gbps) par noeud. La disponibilité est sensiblement accrue grâce à des alimentations compactes redondantes haute efficience Titanium Level.

Les 2U TwinProtm et 2U TwinPro2tm offrent une mémoire jusqu'à 2 To de DDR4 jusqu'à 2400 MHz 3DS LRDIMM dans 16 logements DIMM ; PCI-E 3.0 x16, PCI-E 3.0 x8 LP (2U TwinProtm) pour des cartes enfichables telles que PCI-E SSD, dual 10GbE avec SFP+, ou GPU/Xeon Phi ; 10GBase-T, InfiniBand ou options réseau Gigabit Ethernet ; jusqu'à 4 NVMe et 8 HDD SAS3 (12Gbps) 2.5" permutables à chaud par noeud ; prise en charge de coprocesseur (2U TwinProtm) ; IPMI 2.0 + KVM avec LAN dédié ; connecteur SATA DOM ; alimentations redondantes Titanium Level.

Le 2U Twin2 ® élargit l'architecture Twin innovante de Supermicro avec des noeuds de calcul permutables à chaud dans des formats économes en espace afin de faciliter l'entretien, de réduire/éliminer les pannes, tout en économisant en consommation et en espace en partageant le même châssis et la même alimentation. Le modèle 2U Twin2 ® est optimisé pour une grande efficience spatiale et un niveau élevé de performance par watt, avec quatre noeuds de calcul permutables à chaud au format 2U, dotés chacun de six logements 2.5" SAS2/SATA3 permutables à chaud.

Pour de plus amples informations sur la gamme complète de solutions hautes performances et haute efficience de Supermicro pour les serveurs, le stockage et les réseaux, rendez-vous sur www.supermicro.com.

A propos de Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI)

Supermicro® (NASDAQ: SMCI), société innovante leader en technologies de serveurs haute performance et haute efficacité, est un fournisseur de premier plan qui distribue dans le monde entier des serveurs évolués Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique en nuage, les technologies de l'information pour les entreprises, Hadoop/Big Data, l'informatique haute performance (HPC) et les systèmes embarqués. Supermicro est dédié à la protection de l'environnement grâce à son programme « We Keep IT Green® » et fournit à ses clients les solutions les plus efficaces énergétiquement et les plus écologiques disponibles sur le marché.

Supermicro, Building Block Solutions and We Keep IT Green sont des marques déposées et/ou des marques commerciales déposées de Super Micro Computer, Inc.

Intel et Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

