Des mesures pour lutter contre le harcèlement et la violence de nature sexuelle dans les milieux de travail fédéraux

GATINEAU, QC, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada croit que le harcèlement et la violence sexuelle sont inacceptables; ces gestes n'ont pas leur place au travail, ni ailleurs. Tous les Canadiens méritent d'être traités équitablement et protégés des préjudices lorsqu'ils sont au travail.

Pour nous attaquer à ces problèmes et contribuer à faire en sorte que les milieux de travail fédéraux soient exempts de harcèlement et de violence sexuelle, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, invite les Canadiens à faire valoir leur point de vue sur cette question très importante en participant aux consultations publiques.

En recueillant ainsi les points de vue de la population canadienne, le gouvernement pourra mieux comprendre la prévalence et les types de comportements associés au harcèlement et à la violence que les Canadiens subissent dans leur milieu de travail. Les résultats permettront de cerner certains des risques qui contribuent au harcèlement et à la violence sexuelle dans le milieu de travail, et de cerner les types de ressources qui peuvent se révéler utiles en vue d'éliminer ces problèmes des milieux de travail fédéraux.

Tous les Canadiens sont invités à partager leur point de vue en répondant à un sondage en ligne qui sera ouvert jusqu'au 3 mars 2017.

« J'encourage tous les Canadiens à prendre part à ces discussions publiques qui traitent du harcèlement en milieu et de la violence sexuelle dans notre pays. Ce n'est qu'en discutant ouvertement que nous pourrons accentuer les efforts de prévention, soutenir les victimes, et faire en sorte que les jeunes garçons et les hommes s'engagent à rendre la société plus sûre pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine

« Tous les gens méritent des milieux de travail exempts de harcèlement et de violence sexuelle. J'invite les Canadiens à faire part de leur point de vue et à contribuer à l'atteinte de l'objectif d'éliminer le harcèlement et la violence sexuelle au travail. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Selon l'Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale, 2015, il y a eu : 295 plaintes officielles de harcèlement sexuel portées à l'attention des employeurs en 2015, dont environ 80 % étaient rapportées par des femmes; 1?601 incidents de violence signalés en 2015, dont 60 % des employés blessés ou ciblés étaient des hommes.



Consultation - Mesures contre le harcèlement et la violence sexuelle dans les lieux de travail fédéraux

Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale

