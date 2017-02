Les ventes mondiales d'hybrides de Toyota franchissent le cap des 10 millions d'unités







Après avoir instauré une ère nouvelle en lançant l'emblématique Prius, Toyota vend maintenant 34 modèles hybrides différents dans plus de 90 pays et régions du monde

TORONTO, le 14 févr. 2017 /CNW/ - Toyota est fière d'annoncer que ses ventes mondiales de véhicules hybrides ont atteint au 31 janvier un total cumulatif de plus de 10 millions d'unités. L'année dernière, Toyota Canada Inc. (TCI) a établi un record canadien en vendant 19 787 hybrides, soit un record annuel historique et une hausse de 45,2 % par rapport à 2015. TCI est le chef de file incontesté du marché des véhicules hybrides au Canada, avec une part de marché représentant plus des trois quarts de tous les hybrides vendus depuis 2000. À ce jour, Toyota a vendu plus de 130 000 véhicules hybrides au Canada.

Le récent cap des 10 millions d'unités a été franchi neuf mois seulement après le cap des 9 millions d'unités, atteint pour sa part à la fin avril 20161. Plus qu'un jalon numérique, ce chiffre démontre la résilience d'une technologie qui émerge maintenant comme une réponse globale au besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants.

« Lorsque nous avons lancé la Prius, personne ne savait même ce qu'était un véhicule hybride. Ceux qui en conduisaient étaient vus comme des écolos rêveurs. Aujourd'hui, grâce à ces pionniers qui ont donné une chance à la Prius, la popularité des hybrides s'est accrue au point qu'ils ont surfé sur une vague de succès qui leur a permis d'atteindre une véritable reconnaissance », se réjouit Takeshi Uchiyamada, président du conseil d'administration de Toyota, aussi connu comme le « père » de la Prius. « Nous sommes reconnaissants à chacun des clients qui nous ont aidés à atteindre cette marque importante des 10 millions d'hybrides vendus. Et nous sommes déterminés à continuer à travailler main dans la main avec eux à la résolution des problèmes environnementaux planétaires. »

L'atténuation des effets nocifs de l'automobile sur l'environnement est depuis longtemps une priorité chez Toyota. Convaincue que l'impact des véhicules écoresponsables ne peut être réellement positif que si leur utilisation est largement répandue, Toyota a encouragé l'adoption des véhicules hybrides par le marché de masse partout dans le monde. En août 1997, Toyota lançait la Coaster Hybrid EV. Puis, en décembre de la même année, la Prius, le premier véhicule de tourisme hybride produit en série au monde. Depuis lors, les véhicules hybrides Toyota ont reçu un formidable accueil de la part des consommateurs du monde entier.

À un moment où la réduction des émissions de gaz à effet de serre devenait une quête de magnitude planétaire, la Prius de première génération s'est présentée comme la réponse de Toyota aux défis du 21e siècle que sont la raréfaction des ressources et la pollution environnementale. Les membres de l'équipe de développement de la Prius étaient convaincus que, quel que puisse être le résultat de leur effort, la création d'un véhicule hybride était essentielle pour l'avenir, et qu'il leur revenait de faire ce qui était nécessaire plutôt que ce qui était simplement possible. C'est dans cet esprit que l'équipe a dévoilé à l'humanité le premier véhicule de tourisme hybride produit en série au monde. La Prius s'est ensuite avérée si populaire auprès de nos clients qu'elle est devenue synonyme de « véhicule écoresponsable ». Le système hybride Toyota (THS), qui propulsait la Prius de première génération, est devenu en 2003 le système THS II, qui a par la suite équipé un vaste éventail de modèles Toyota. La Prius de quatrième génération, le premier modèle bâti sur la plateforme mondiale TNGA2 (Toyota New Global Architecture), a non seulement été développée pour être suprêmement éconergétique, mais aussi pour offrir une performance enlevante aux clients qui recherchent aussi le plaisir de conduire.

Toyota a lancé son premier véhicule hybride il y a 20 ans, et depuis, les circonstances qui entourent les véhicules écoresponsables ont connu des changements spectaculaires. La popularité croissante de la Prius a amené les automobilistes à adopter de nouveaux critères environnementaux auxquels les véhicules qu'ils choisissent doivent répondre. Avec le nombre grandissant de constructeurs développant et lançant des hybrides, un nouveau segment s'est créé : celui des véhicules hybrides. En outre, maintenant que tant de clients de par le monde optent pour des véhicules hybrides et d'autres véhicules éconergétiques, l'industrie automobile au grand complet a pu contribuer à solutionner les problèmes environnementaux mondiaux. Maintenant que Toyota a passé le cap des 10 millions de véhicules, nous allons continuer à créer pour nos clients des véhicules toujours meilleurs.

Au 31 janvier, Toyota estime que l'utilisation de véhicules hybrides3 Toyota plutôt que de véhicules conventionnels à essence de taille et de performance routière comparables a permis d'éviter l'émission d'environ 77 millions de tonnes4 de CO 2 et la consommation d'environ 29 millions de kilolitres d'essence.

Nous avons annoncé en octobre 2015 le défi « Toyota Environmental Challenge 2050 », qui établit les défis que nous relèverons pour contribuer à réduire les impacts négatifs de l'automobile sur l'environnement planétaire jusqu'à ce qu'il soit le plus proche possible de zéro ainsi que pour participer à la création d'une société écoviable. Toyota a positionné les technologies hybrides en tant que technologies écoresponsables du 21e siècle. Ces technologies englobent tous les éléments techniques nécessaires au développement des véhicules écoresponsables (des véhicules à batterie aux véhicules à pile à combustible), qui faciliteront l'utilisation de différentes combinaisons de carburants. Et Toyota s'est engagée à agrandir toujours davantage sa gamme de véhicules écoresponsables.

1 Y compris les véhicules hybrides branchables; données de Toyota.

2 Le programme mondial de Toyota visant à transformer structurellement la conception des automobiles. L'objectif de l'architecture TNGA est d'améliorer grandement la performance de base et la qualité marchande des véhicules Toyota en réformant le développement global de nouveaux groupes propulseurs et de nouvelles plateformes de véhicules en vue de l'optimiser.

3 À l'exclusion du Coaster hybride EV et du « Quick Delivery 200 ».

4 Calcul de Toyota basé sur le nombre de véhicules immatriculés × la distance parcourue × le rendement énergétique (rendement énergétique réel dans chaque pays) × un facteur de conversion du CO 2 .

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 5 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 7 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, la Toyota Corolla, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride.

