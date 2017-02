Mackenzie annonce des changements au Fonds Folio de revenu fixe diversifié







Le Fonds Folio de revenu fixe diversifié est reclassifié et convient aujourd'hui aux clients dont la tolérance au risque est « faible »

TORONTO, le 14 févr. 2017 /CNW/ - Corporation Financière Mackenzie (Placements Mackenzie) et Services d'investissement Quadrus ltée ont annoncé aujourd'hui une reclassification de catégorie du Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada (« CIFSC ») pour le Fonds Folio de revenu fixe diversifié, de « Revenu fixe mondial » à « Revenu fixe canadien ». Conformément à cette reclassification, un plafond de contenu étranger de 30 % a été établi et la classification du risque a été modifiée de « faible à moyen » à « faible ».

Le fonds est conçu de manière stratégique de façon à rechercher un revenu supérieur et à procurer une diversification par le biais de titres à revenu fixe dans le cadre d'une structure de fonds de fonds, une excellente solution au vu de la conjoncture actuellement difficile pour les placements à revenu fixe.

Les porteurs de parts peuvent dorénavant inclure ce fonds dans leur portefeuille à la place d'un fonds canadien d'obligations traditionnel avec la même classification de risque, si cela convient au client.

À propos de Services d'investissement Quadrus ltée

Services d'investissement Quadrus ltée (« Quadrus ») est l'un des plus importants courtiers de fonds communs au Canada. Quadrus est une filiale de Great-West Lifeco Inc., laquelle comprend La Great-West, compagnie d'assurance-vie, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. La Gamme de fonds Quadrus est distribuée exclusivement par Services d'investissement Quadrus ltée.

À propos de la Gamme de fonds Quadrus

La Gamme de fonds Quadrus est gérée par Placements Mackenzie et distribuée exclusivement par Services d'investissement Quadrus ltée. Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX:IGM). Pour de plus amples renseignements sur Placements Mackenzie, veuillez visiter placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie



Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 63,9 milliards de dollars au 31 janvier 2017, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales compagnies de services financiers au Canada avec un actif sous gestion global de plus de 141 milliards de dollars au 31 janvier 2017. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 11:09 et diffusé par :