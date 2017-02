Bilan de l'assurance récolte 2016 : région de la Côte-Nord







LÉVIS, QC, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec dresse le portrait de la saison de végétation et des interventions de l'assurance récolte de la dernière année pour la région de la Côte-Nord. Ainsi, en 2016, 35 entreprises agricoles de cette région étaient assurées pour des valeurs représentant 1,1 million de dollars.

Portrait des cultures

Les conditions climatiques de la saison 2016 ont été favorables à la production agricole. La survie à l'hiver des plantes fourragères et des bleuetières a été bonne. Les conditions climatiques printanières ont été propices aux semis qui se sont terminés dans les périodes habituelles, malgré les pluies du début de juin. Par la suite, les températures chaudes de l'été ainsi que l'alternance de beau temps et de précipitations ont été favorables au développement des cultures.

Les températures de mai ont été bénéfiques à la croissance des plantes fourragères, mais les pluies du début de juin ont occasionné un léger retard lors de la récolte de la première fauche de foin. Par la suite, les conditions climatiques ont été favorables à la production et à la récolte du foin, malgré une période plus sèche avant la deuxième fauche. Pour l'ensemble des fauches, les rendements et la qualité ont été autour des moyennes. Les conditions automnales ont été généralement propices à la récolte des céréales et des bleuets. Les rendements et la qualité de ces cultures ont été supérieurs aux moyennes. Par ailleurs, les dommages causés par la sauvagine, majoritairement observés dans la production du foin, ont été légèrement inférieurs à la moyenne des dernières années.

« Pour les producteurs agricoles, l'assurance récolte offre une protection avantageuse lorsque les conditions climatiques ne sont pas au rendez-vous. Elle permet ainsi de sécuriser une grande part des revenus issus des récoltes », a tenu à rappeler le directeur territorial du Centre de services de Lévis, M. Claude Hasty.

Pour plus d'informations concernant le portrait provincial relativement aux différentes productions couvertes par le Programme d'assurance récolte, consultez la section Bilans en assurance récolte du site Internet de La Financière agricole du Québec au www.fadq.qc.ca.

En offrant des produits et des services de qualité en matière de financement, d'assurance et de protection du revenu, La Financière agricole du Québec favorise le développement et la stabilité de plus de 25 000 entreprises agricoles et forestières québécoises. De plus, elle place la relève agricole au coeur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité. Avec des valeurs assurées qui s'élèvent à 4,2 milliards de dollars et un portefeuille de garanties de prêts qui atteint 4,8 milliards, elle participe activement à l'essor économique du Québec et de ses régions.

