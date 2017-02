DIAGNOS annonce une prolongation de contrat avec le gouvernement du Mexique et une mise-à-jour portant sur un programme national potentiel de deux ans







BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 14 fév. 2017) - DIAGNOS Inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK), est heureuse d'annoncer une prolongation de contrat de trois mois suite au succès du programme pilote de dépistage avec un organisme du gouvernement du Mexique qui s'est terminé le 31 décembre 2016. Au cours de la période couverte par le projet pilote, près de 70 000 patients diabétiques ont été dépistés à l'aide de l'outil d'intelligence artificielle CARA de DIAGNOS et la période additionnelle de trois mois permettra d'atteindre un total de près de 106 300 patients dépistés au 31 mars 2017. Le contrat a été initialement annoncé le 8 juin 2016. Les négociations progressent rapidement vers un contrat de deux ans portant sur une couverture nationale avec le même organisme.

«Notre engagement est d'aider le gouvernement du Mexique à réduire considérablement les coûts associés au diabète. Ceci sera accompli en réduisant la perte de vision chez sa population ainsi qu'en éduquant les patients de façon proactive», a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS.

Après 2 ans de déploiement de projets de dépistage dans plus de 12 pays, DIAGNOS est fortement engagée à ajouter de la valeur à plus de programmes de santé en fournissant des technologies de pointe accessibles aux personnes à travers le monde à un coût très compétitif.

À propos de DIAGNOS

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission de commercialiser des technologies combinant la formation d'images contextuelles et l'exploration de données traditionnelles améliorant de ce fait les processus décisionnels. DIAGNOS offre des produits, des services et des solutions dans une série de domaines comprenant les soins de santé et les ressources naturelles.

À propos de CARA

CARA est une plateforme de téléophtalmologie qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention, et qui comprend les éléments suivants : téléchargement des images, rehaussement des images, prédépistage automatisé et orientation vers un spécialiste. Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé pour commercialisation par des organismes de réglementation notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), en Europe (CE) et au Mexique (COFEPRIS).

Renseignements prévisionnels

Ce document contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé.

La Bourse de croissance TSX n'a pas vérifié et n'acceptera pas la responsabilité ni n'attestera de la véracité et de l'exactitude des informations contenues dans le présent communiqué de presse.

