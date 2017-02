Les meilleures jeunes skieuses aux Championnats du Monde St. Moritz 2017 pour la course des Longines Future Ski Champions







Pour la première fois depuis son lancement en 2013 à l'initiative de la marque horlogère suisse Longines, la course des Longines Future Ski Champions s'est déroulée lors des Championnats du Monde de ski alpin, qui se tiennent actuellement à Saint-Moritz, en Suisse. Cet événement constitue l'occasion unique de découvrir les futures stars du ski mondial et de les voir se mesurer dans un slalom géant dans des conditions identiques à celles des professionnels. Pour cette édition 2017, c'est Erika Pykäläinen de Finlande qui a été sacrée championne, devant la Suissesse Aline Höpli (+1:00) et Clarisse Brèche (+2:11). La marraine de l'événement avait également été choisie parmi les meilleures de la discipline, puisqu'il s'agissait de l'ambassadrice de la marque : Mikaela Shiffrin.

Pour la quatrième édition de la course des Longines Future Ski Champions, le chiffre 13 a été mis à l'honneur, puisque ce sont 13 jeunes filles, issues de 13 pays, qui ont vécu l'opportunité unique, en ce lundi 13 février, de skier dans la trace des plus grands champions, avec un challenge de taille : faire leurs preuves face aux plus prometteuses skieuses mondiales de moins de 16 ans, dans les conditions du circuit professionnel, sur la piste officielle des Championnats du Monde. Sélectionnées par leur Fédération de ski respective pour représenter leur nation, elles s'étaient vu remettre leurs dossards la veille de la course, au Kulm Park, par l'Ambassadrice Longines de l'Elégance Mikaela Shiffrin. La championne américaine, véritable source d'inspiration pour ces jeunes, de par ses succès et les valeurs de respect et de fairplay qu'elle promeut, y officiait en tant que marraine de l'édition 2017.

Victoire finlandaise

Cette année, la course des Longines Future Ski Champions a été remportée par la Finlandaise Erika Pykäläinen, devant la Suissesse Aline Höpli et la Française Clarisse Brèche, à l'issue d'une compétition palpitante sur la piste de Salastrains. La championne 2017 Erika a été récompensée par une montre Longines, ainsi que le trophée de la course. De plus, elle a permis à l'Association Finlandaise de ski de remporter une dotation financière importante pour la promotion de la discipline auprès les jeunes.

A propos de Longines

Basée à Saint-Imier, en Suisse, depuis 1832, la maison horlogère Longines bénéficie d'un savoir-faire forgé dans la tradition, l'élégance et la performance. Héritière d'une longue expérience en tant que chronométreur de championnats mondiaux ou partenaire de fédérations internationales, Longines a tissé avec les années des liens solides et durables avec le monde du sport. Renommée pour l'élégance de ses garde-temps, Longines est membre du Swatch Group S.A., premier fabricant mondial de produits horlogers. Utilisant un sablier ailé comme emblème, la marque est implantée dans plus de 150 pays.

