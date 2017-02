La secrétaire parlementaire Sherry Romanado visite le Centre de santé Perley-Rideau pour anciens combattants pour apporter des valentins aux vétérans







OTTAWA, le 14 févr. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a aidé des fournisseurs de soins de longue durée du Centre de santé Perley-Rideau pour anciens combattants à distribuer des cartes de la Saint-Valentin aux vétérans.

La secrétaire parlementaire Romanado a rencontré le personnel et des vétérans résidant au Centre, a remis des valentins et a visité l'établissement.

Dans le cadre du programme Des valentins pour les vétérans, Anciens Combattants Canada invite la population canadienne à fabriquer des cartes spéciales pour les vétérans vivant dans des établissements de soins de longue durée partout au Canada. Chaque année, Anciens Combattants Canada reçoit des milliers de cartes faites à la main - soumises par des écoles, des particuliers et des organismes de toutes les provinces du pays - et les distribue dans les établissements de soins de longue durée à l'occasion de la Saint-Valentin.

La campagne Des valentins pour les vétérans vise à ensoleiller la journée des vétérans et à leur rappeler que les Canadiens et les Canadiennes leur sont reconnaissants pour leur service et leurs sacrifices.

« Des valentins pour les vétérans, c'est une façon touchante pour les jeunes d'aujourd'hui d'établir des liens avec les vétérans et de témoigner leur appréciation et leur reconnaissance à l'égard du sacrifice et du service. J'ai eu l'honneur de participer aux activités d'aujourd'hui au Centre de santé Perley-Rideau pour anciens combattants et j'espère que cette tradition se poursuivra au cours des années à venir. »

Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Le programme Des valentins pour les vétérans a vu le jour en 1989 grâce à la regrettée chroniqueuse Ann Landers , nom de plume d'Esther Pauline, qui avait invité ses lecteurs à fabriquer des valentins spéciaux pour les vétérans canadiens et américains.

, nom de plume d'Esther Pauline, qui avait invité ses lecteurs à fabriquer des valentins spéciaux pour les vétérans canadiens et américains. Anciens Combattants Canada a commencé à participer à ce programme en 1996 et, depuis plus de 20 ans, le Ministère reçoit les valentins et les distribue aux vétérans.

