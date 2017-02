Joy Thomas, de CPA Canada, est nommée au Comité directeur national sur la littératie financière







TORONTO, le 14 févr. 2017 /CNW/ - Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) continuera de contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la Stratégie nationale pour la littératie financière - Compte sur moi, Canada.

Joy Thomas, présidente et chef de la direction de CPA Canada, a officiellement été nommée membre du Comité directeur national sur la littératie financière. À l'instar des autres nouveaux membres du comité, Mme Thomas poursuivra les travaux amorcés par l'équipe initiale, dont le mandat de deux ans vient de prendre fin. CPA Canada est fière d'ainsi maintenir sa présence au sein du comité et de continuer à lui prêter son soutien.

« Je me réjouis à la perspective de collaborer, sous la direction de Jane Rooney, chef du développement de la littératie financière au Canada, avec un groupe de professionnels chevronnés et attachés à l'avancement de la littératie financière, affirme Mme Thomas. C'est un honneur de représenter la profession comptable canadienne dans ce projet visant à aider les Canadiens à mieux gérer leur argent. La littératie financière revêt une grande importance pour CPA Canada et, personnellement, c'est une question qui m'intéresse au plus haut point. »

Le comité pilotera des initiatives porteuses de changements qui, graduellement, permettront de renforcer la littératie financière des Canadiens et, plus précisément, de leur donner les moyens d'atteindre les objectifs suivants : savoir gérer leur argent et leurs dettes judicieusement; planifier et épargner pour l'avenir; et prévenir la fraude et l'exploitation financière, et s'en protéger.

« CPA Canada et l'ensemble de la profession s'emploient à aider les Canadiens à acquérir les connaissances requises pour prendre des décisions financières éclairées, explique Mme Thomas. Plus de 11 000 de nos membres ont reçu une formation pour animer bénévolement des ateliers partout au pays, lesquels s'adressent à des gens de tous âges et aux besoins divers. Nous diffusons par ailleurs plusieurs publications pratiques et proposons sur notre site Web des informations et des ressources visant à renforcer la littératie financière au pays. »

Mme Thomas ajoute : « En unissant leurs efforts, les Canadiens ont le pouvoir de changer les choses. Et pour accroître véritablement la littératie financière chez les particuliers et leurs familles, il est essentiel de favoriser l'acquisition des connaissances. Notre profession est heureuse de pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs de la Stratégie nationale pour la littératie financière. »

Le programme de littératie financière de CPA Canada est reconnu sur la scène internationale; il a déjà remporté plusieurs prix prestigieux EIFLE (Excellence in Financial Literacy Education), qui soulignent l'excellence en matière de promotion de la littératie financière. Pour en savoir plus sur ce programme, visitez le site cpacanada.ca/litteratiefinanciere.

À propos de CPA Canada

Le nouveau titre canadien de comptable professionnel agréé (CPA) est maintenant utilisé par l'ensemble de la profession comptable canadienne, par suite de l'unification des trois titres comptables d'origine (CA, CGA et CMA). Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) est l'organisation nationale de la profession. Forte de plus de 200?000 membres au Canada et à l'étranger, CPA Canada est l'une des plus importantes organisations comptables au monde. Les CPA sont reconnus pour leur expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, leurs compétences en gestion et leur leadership. CPA Canada mène des recherches sur des sujets d'actualité dans le domaine des affaires et soutient l'établissement de normes de comptabilité et de normes d'audit et de certification pour les secteurs privé et public ainsi que pour les organismes sans but lucratif. CPA Canada publie également des indications et des documents phares sur un large éventail de questions techniques ainsi que des textes sur des sujets d'intérêt pour la profession comptable, et élabore des programmes de formation et d'agrément. cpacanada.ca

