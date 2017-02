FedDev Ontario investit dans un fabricant du secteur de l'aérospatial de Vaughan







VAUGHAN, ONTARIO--(Marketwired - 14 fév. 2017) - Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario)

Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les fabricants du secteur de l'aérospatial canadiens qui investissent dans l'innovation, ce qui permet de générer des avantages pour les collectivités locales et de créer des emplois bien payés pour les Canadiens.

Dishon Limited recevra un investissement de FedDev Ontario pouvant atteindre trois millions de dollars pour accroître la production des installations de Vaughan et créer jusqu'à 60 nouveaux emplois équivalents à temps plein, ce qui doublera presque l'effectif de l'entreprise.

Cette annonce a été faite par Francesco Sorbara, député de Vaughan-Woodbridge, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de FedDev Ontario.

Dishon Limited entre dans une phase de croissance importante afin de maintenir sa clientèle du secteur aérospatial. Cette contribution remboursable accordée dans le cadre de l'initiative Investir dans la croissance et la productivité des entreprises permettra à Dishon Limited d'investir dans de la machinerie de pointe afin d'accroître sa compétitivité, de diversifier sa clientèle et de tirer partie de possibilités de croissance tant sur les marchés actuels que sur les nouveaux marchés mondiaux.

L'augmentation de la production qui découlera de ce projet aura des effets positifs sur ses relations dans sa chaîne d'approvisionnement composée de plus de 75 entreprises canadiennes, principalement établies dans la grappe aérospatiale de l'Ontario.

Citations

« Cet investissement permettra à Dishon Limited d'intégrer des technologies de fabrication avancées afin d'accroître sa productivité et de rester compétitive. Le soutien du gouvernement envers des entreprises telles que Dishon Limited crée davantage de possibilités pour les travailleurs canadiens, génère une croissance économique et ouvre à notre pays un avenir prometteur et prospère. »

- Francesco Sorbara, député de Vaughan-Woodbridge

« L'industrie aérospatiale du Canada est un chef de file en innovation et demeure une source d'emplois essentielle pour les Canadiennes et les Canadiens de partout au pays. Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les fabricants de l'industrie aérospatiale, tels que Dishon Limited, afin de les aider à se mettre à niveau, à devenir plus innovateurs et à être compétitifs à l'échelle internationale. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Grâce au soutien de FedDev Ontario, nous serons en mesure de poursuivre notre ambitieuse stratégie de croissance sur le marché mondial de l'aérospatiale et nous continuerons de travailler à élaborer des composants et des assemblages plus complexes, tout en générant de meilleures ventes et plus d'emplois pour les Canadiens. »

- Ilan Dishy, président, Dishon Limited

Faits en bref

Établi en 1980, Dishon Limited est un fournisseur de composants et d'assemblages de machinerie de précision complexes pour l'industrie aérospatiale.

L'investissement de FedDev Ontario mobilise un montant supplémentaire de 9 millions de dollars dans d'autres investissements, pour un coût total de 12 millions de dollars pour le projet.

L'intégration d'équipement et de technologies de machinerie avancés de ce projet permettra à Dishon Limited de fabriquer des composants plus complexes et de plus haute valeur pour l'industrie aérospatiale.

