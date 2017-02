Safe-Guard désigne David Wilke comme directeur national de la formation pour le Canada







ATLANTA, le 14 février 2017 /CNW/ -- Safe-Guard Canada, Ltd. désigne M. David Wilke comme directeur national de la formation au Canada. Dans le cadre de son nouveau rôle, M. Wilke promouvra davantage la formation en vente au détail au sein du marché croissant des finances et des assurances au Canada.

M. Wilke possède plus d'une décennie d'expérience dans l'industrie de la vente automobile au détail à la fois dans les domaines de la vente, des finances et des assurances. De plus, en apportant son expertise acquise dans la formation et le développement à Safe-Guard Canada, cela donnera un nouvel élan aux initiatives de formation en vente au détail.

« Je suis ravi d'accueillir M. Wilke au sein de notre équipe à Safe-Guard à titre de directeur national de la formation au Canada », a félicité M. Scott Ashby, directeur général chez Safe-Guard Canada. « Nous continuons d'observer une croissance dans le marché canadien et M. Wilke apporte une vaste expérience en vente au détail et en finances et assurances. Son approche novatrice en formation sera essentielle pour procurer à nos clients et leurs concessionnaires le soutien complet à la formation en finances et assurances requis en vue d'offrir une excellente expérience à la clientèle. »

Plus récemment, M. Wilke a occupé le rôle de directeur national de la formation chez LGM Financial Services, Inc., où il a élaboré les programmes de formation pour les concessionnaires en optimisant le service des finances et en améliorant l'expérience à la clientèle. Auparavant, M. Wilke a travaillé pendant six ans dans le domaine à titre de responsable principal du développement des concessionnaires.

« Je suis emballé de me joindre à une entreprise aussi ambitieuse et progressiste que Safe-Guard qui se consacre à fournir son appui aux concessionnaires et au marché croissant du Canada. J'envisage avec plaisir de procurer des techniques de formation novatrices pour les concessionnaires, de fournir l'accompagnement aux agents et d'assurer la création de partenariats stratégiques avec nos partenaires FEO canadiens », a affirmé M. Wilke.

À propos de Safe-Guard Products International

Safe-Guard Products International, LLC, fondée en 1992 et établie à Atlanta, est un important fournisseur de produits financiers et d'assurance dans l'industrie du marché secondaire de l'automobile ainsi que dans les secteurs des véhicules récréatifs, des véhicules nautiques et des motocyclettes et des sports motorisés. L'entreprise conçoit, commercialise et gère les plus programmes en finances et assurances de la plus haute qualité tout en les combinant à un service à la clientèle inégalé, des solutions technologiques de pointe et une formation à l'avant-garde de l'industrie. Safe-Guard Canada, Ltd. est au service de la clientèle canadienne depuis 2001 et possède des bureaux établis à Mississauga, en Ontario. Safe-Guard est un fier partenaire des meilleures concessionnaires, des agents généraux les plus performants et du plus vaste groupe de concessionnaires à travers les États-Unis et le Canada. Grâce à un portefeuille de produits complet et ses solutions de technologies intelligentes, aux meilleurs fabricants d'équipement d'origine (FEO), aux concessionnaires et agents indépendants, il est facile de choisir Safe-Guard parmi tous les autres fournisseurs. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.safe-guardproducts.com.

