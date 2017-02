Agropur est fière de participer à la 2e édition de la Coalition Academos pour la persévérance scolaire







MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté qu'Agropur annonce aujourd'hui sa participation au sein de la 2e édition de la Coalition pour la persévérance scolaire, organisée par le réseau social québécois Academos. Réunissant plus de 30 entreprises et organisations, ce regroupement vise à bonifier et diversifier l'offre de mentor qu'Academos met à la disposition de la jeunesse québécoise afin de les soutenir et les préparer à rejoindre le marché du travail.

Agropur s'engage à recruter des mentors bénévoles parmi ses employés afin qu'ils fassent découvrir le domaine de l'agroalimentaire aux jeunes et ainsi, contribuer à combler le besoin de relève grandissant dans ce secteur. « Agropur croit fermement en l'importance de soutenir la relève et de faire naître de futurs talents. En tant que plus importante coopérative laitière au Canada, nous sommes heureux que des membres de notre équipe puissent partager la passion qui les anime sur la plateforme Academos pour aider des jeunes à identifier le métier de leur rêve. Le secteur de l'agroalimentaire est particulièrement innovant au Québec et offre de nombreuses possibilités d'avenir », a souligné M. Dominique Benoit, vice-président principal, affaires institutionnelles et communications chez Agropur.

Agropur accueillera l'équipe d'Academos à Saint-Hubert, le 15 février prochain. Des employés d'Agropur prendront alors part à un dîner d'apprentissage animé par Academos où ils seront initiés au mentorat en ligne.

Par ailleurs, du 13 au 17 février, le Québec se mobilise pour la réussite éducative des jeunes dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. « Avec plus d'un étudiant sur quatre qui n'obtient pas un diplôme d'études secondaires avant ses 20 ans, et un jeune sur trois qui abandonne l'école sans diplôme, la réussite éducative constitue un enjeu majeur pour notre société. Des entreprises comme Agropur l'ont très bien compris en s'impliquant au sein de la 2e édition de notre coalition », a ajouté Lyne Maurier, directrice générale d'Academos.

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de près de 6 milliards de dollars en 2016. La Coopérative est une source de fierté pour les 3 345 membres et les 8 000 employés qui y oeuvrent. Agropur transforme plus de 5,9 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, Agropur Grand Cheddar, Island Farms, BiPro et finalement, iögo et Olympic d'Aliments Ultima, une coentreprise d'Agropur coopérative. Pour en savoir plus : agropur.com

À propos d'Academos

Le réseau social Academos connecte les 14-30 ans avec la réalité du monde du travail et les amène à concrétiser leur projet de vie professionnelle, afin de rendre notre société plus scolarisée, qualifiée et prospère. Organisme sans but lucratif fondé en 1999, Academos est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec pour favoriser la persévérance scolaire et faciliter le choix de carrière. L'organisme est aussi épaulé financièrement par plusieurs partenaires d'affaires, dont Alcoa, ArcelorMittal, l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, la Fondation Desjardins, Collège LaSalle, Pros de l'assurance, Agropur, belairdirect, Ubisoft et Investissement Québec. Site : academos.qc.ca

SOURCE Agropur

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 10:21 et diffusé par :