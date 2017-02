Municipalité amie des aînés - 1 M$ pour adapter les milieux de vie aux besoins des personnes aînées et leur permettre de bien vieillir dans leur communauté







MONTMAGNY, QC, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'aider les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) à adapter leurs milieux de vie aux besoins des personnes aînées, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, accompagnée du député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, a annoncé aujourd'hui un investissement de 1 002 400 $.

Cette somme financera la réalisation de projets dans 102 municipalités et six MRC réparties dans 14 régions du Québec. Ainsi, ces municipalités et MRC recevront directement une aide financière totalisant 826 000 $ pour implanter ou mettre à jour des politiques municipales et des plans d'action en faveur des aînés. De plus, elles profiteront d'un soutien technique offert par le ministère de la Famille grâce au Carrefour Action Municipale et Famille qui recevra à cette fin une aide financière de 176 400 $.

« Je tiens à féliciter toutes les municipalités et MRC qui ont choisi de s'engager dans la démarche MADA pour mieux répondre aux besoins de leurs citoyens plus âgés. Comme elles sont les mieux placées pour créer et maintenir des milieux de vie propices à l'épanouissement des personnes aînées, je les encourage à poursuivre dans cette voie qui favorise le mieux-être des aînés et leur implication dans la communauté. Il s'agit d'une approche qui, à long terme, bénéficiera à l'ensemble de la population », a déclaré la ministre Charbonneau.

L'approche MADA s'inscrit dans l'approche de vieillissement actif préconisée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle vise à soutenir la participation active des personnes aînées au développement des communautés, leur maintien à domicile et leur inclusion sociale grâce à l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux. Dans le cadre de cette démarche, les municipalités peuvent, par exemple, s'engager à augmenter l'offre de loisir, à adapter le mobilier urbain ou à prolonger la durée des feux piétonniers.

Le député Morin a profité de l'occasion pour souligner les projets qui se réaliseront dans la circonscription de Côte-du-Sud. Pour financer la mise à jour de leur politique dans le cadre de ce programme, la MRC de Montmagny recevra une aide financière de 57 000 $, et les municipalités de Saint-Adalbert et de Tourville ainsi que la paroisse de Saint-Joseph-de-Kamouraska recevront respectivement 5 250 $.

« Je suis très enthousiaste à l'idée que des municipalités de ma circonscription participent à cette démarche, réalisée pour les aînés. Cela témoigne d'un souci constant de nos instances de proximité à l'égard du mieux-être des aînés. Je félicite les représentants de ces municipalités qui travaillent à mettre en place de tels milieux de vie qui favorisent l'épanouissement des citoyens de tous les âges », a mentionné le député Morin.

Avec cet investissement, plus de 90 % de la population vit maintenant dans une municipalité amie des aînés. En effet, 862 municipalités et MRC sont désormais engagées dans cette démarche au Québec, dépassant l'objectif de 860 inscrit dans le plan d'action gouvernemental 2012-2017 Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec. De ce nombre, 672 municipalités et MRC ont adopté un plan d'action en faveur des aînés et se sont vu décerner la reconnaissance officielle « municipalité amie des aînés », dont 33 nouvelles municipalités et MRC confirmées aujourd'hui par la ministre.

Rappelons que l'appel de projets 2016-2017 dans le cadre du Programme de soutien à la démarche MADA a été tenu de juin à septembre 2016. Pour plus d'information sur ce programme et pour consulter la liste des nouveaux projets et des municipalités et des MRC reconnues « amies des aînés », on peut consulter le site Web du ministère de la Famille au www.mfa.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 09:45 et diffusé par :