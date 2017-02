Grands Prix santé et sécurité du travail - La Direction régionale de l'Outaouais de la CNESST récompense Glatfelter Gatineau pour son innovation en santé et sécurité du travail







GATINEAU, QC, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est ce matin que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a couronné le lauréat des Grands Prix santé et sécurité du travail, volet Grandes entreprises, dans la région de l'Outaouais. À cette occasion, la CNESST veut mettre en lumière les efforts et les réalisations en matière de santé et de sécurité de l'usine Glatfelter de Gatineau, qui s'est distinguée par sa réalisation dans la catégorie Innovation grâce à la mise en oeuvre d'un projet proactif et efficace, le Mode passe-feuille pour l'embosseur, lequel projet vise à prévenir les accidents du travail.

Un nouveau procédé sécuritaire et efficace

Glatfelter Gatineau se spécialise dans la production de papiers absorbants utilisés dans une vaste gamme de produits sur le marché tels que les lingettes pour bébé, les papiers absorbants pour la viande, les produits d'hygiène féminine et les produits d'incontinence. L'usine utilise un procédé « Airlaid », unique en Amérique du Nord, pour permettre une production sans apport d'eau.

Sur la ligne de production alpha, une situation avait été ciblée par un groupe de travail travailleurs-employeur comme étant un des cinq plus grands risques en matière de santé et de sécurité du travail. En effet, lors de l'enfilage du produit dans ligne de production, ce dernier n'adhérait pas parfaitement à la toile de transfert, ce qui occasionnait des bourrages. Cela obligeait les travailleurs à se rendre dans une zone dangereuse et restreinte jusqu'à quinze fois par semaine afin de dégager les composantes et reprendre la production.

Cherchant des solutions à ce problème, le groupe de travail a vite remarqué qu'une des équipes avait moins de problèmes de ce type. Ces opérateurs avaient remarqué que le problème survenait quand le type de papier à produire pour un client donné était en deçà des 100 g/m2. L'équipe modifiait manuellement la procédure d'enfilage en augmentant la densité du produit pour la réduire à ce qui est requis par le client après que le produit se soit transféré sur la toile avec succès. Ce nouveau procédé a été standardisé par le groupe de travail et des modifications aux systèmes informatiques, pour ajouter les commandes requises, ont été faites. Les équipiers avaient aussi fait l'installation de déflecteurs temporaires afin de limiter un effet de vents transversaux qui nuisait à l'adhérence du produit sur la toile. Ces modifications ont été améliorées et elles sont désormais permanentes.

Le résultat obtenu grâce à ce nouveau procédé est remarquable. Depuis son implantation, l'on accède seulement une fois par semaine à cette zone dangereuse pour faire l'entretien, et alors que la machine est à l'arrêt. La sécurité des travailleurs est améliorée et des gains de productivité sont réalisés.

Les Grands Prix santé et sécurité du travail sont organisés chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec. Ils visent à reconnaître des initiatives mises en oeuvre par des employeurs et des travailleurs en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à mettre en lumière des gens qui ont à coeur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.

En route vers la finale nationale

En plus d'être couronnés en Outaouais, les lauréats se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2017.

Pour voir les innovations gagnantes : www.cnesst.gouv.qc.ca/remisesregionales.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Alain Trudel, responsable des communications

CNESST - Direction régionale de l'Outaouais

Téléphone : 819 778-8600, poste 8602

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 10:00 et diffusé par :