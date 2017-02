Le ministre Hehr remet des valentins à des vétérans et annonce des changements à l'accès des vétérans au Parkwood Institute







Le ministre Hehr remet des valentins à des vétérans et annonce une nouvelle entente de partenariat avec le Parkwood Institute qui améliorera l'accès des vétérans aux soins de longue durée.

LONDON, ON, le 14 févr. 2017 /CNW/ - Le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale a visité le Parkwood Institute aujourd'hui afin de remettre des valentins faits à la main à des vétérans. Anciens Combattants Canada distribue des valentins aux vétérans depuis 1996. Il s'agit d'une tradition permettant aux Canadiens et aux Canadiennes de tous âges de fabriquer des valentins afin de témoigner de leur reconnaissance envers les vétérans pour leur service et leurs sacrifices.

Le ministre a profité de sa visite pour annoncer une nouvelle entente de partenariat qui permettra aux vétérans d'avoir un accès accru aux soins de longue durée du Parkwood Institute. En effet, les vétérans admissibles à une aide financière d'Anciens Combattants Canada pour payer les soins qu'ils reçoivent dans un lit d'établissement communautaire bénéficieront d'un accès privilégié à un maximum de cinq lits. Cette entente renforce l'engagement, tant du Parkwood Institute que du Ministère, envers les vétérans.

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle entente, trois vétérans ont été placés dans un lit d'accès privilégié.

Citations

« Je suis extrêmement heureux d'annoncer ce nouveau partenariat en matière de soins de longue durée avec le Parkwood Institute. Le partenariat témoigne des efforts que continue de déployer le Ministère pour améliorer les services et les avantages offerts aux vétérans et à leur famille. Nous continuerons d'examiner le Programme de soins de longue durée pour nous assurer qu'il répond aux besoins des vétérans et de leur famille. »

« Je suis très fier qu'Anciens Combattants Canada participe à la réception de valentins et à leur distribution aux vétérans. C'est un honneur d'en distribuer ici aujourd'hui et de poursuivre la tradition de se souvenir concrètement des sacrifices et des réalisations des hommes et des femmes du Canada qui portent l'uniforme. »

Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Le Parkwood Institute est fier d'offrir des soins de qualité avec compassion aux vétérans canadiens du temps de la guerre. Nous sommes heureux d'avoir cette occasion de renforcer notre partenariat avec Anciens Combattants Canada et d'offrir des soins de longue durée à plus de vétérans. »

Roy Butler, vice-président, Soins aux patients et Gestion du risque, St. Joseph's Health Care London

Faits en bref

Fondé par la Women's Christian Association (WCA) de London en 1894, le Parkwood Institute (anciennement l'hôpital Parkwood), a commencé à offrir des soins aux vétérans canadiens en 1980. Aujourd'hui, grâce à son programme de soins aux vétérans, il compte 192 lits de soins de longue durée pour vétérans. En outre, il abrite l'une des 11 cliniques pour traumatismes liés au stress opérationnel offrant des services spécialisés en santé mentale aux vétérans, aux membres des Forces armées canadiennes et à la GRC.

En 2016-2017, Anciens Combattants Canada aura contribué pour 21,3 millions de dollars aux soins de longue durée prodigués aux vétérans occupant 192 lits au Parkwood Institute.

Le programme Des valentins pour les vétérans a vu le jour en 1989 grâce à la regrettée chroniqueuse Ann Landers , qui avait invité ses lecteurs à fabriquer des valentins spéciaux pour les vétérans canadiens et américains.

En 2016, Anciens Combattants Canada a distribué environ 17 000 valentins à 6 700 vétérans vivant dans 1 505 établissements de soins de longue durée.

