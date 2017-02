Nouveaux membres et nouveau mandat pour le Comité directeur national sur la littératie financière







OTTAWA, le 14 févr. 2017 /CNW/ - Lucie Tedesco, commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), a annoncé aujourd'hui que 15 leaders représentant tous les secteurs ont été nommés au Comité directeur national sur la littératie financière, présidé par Jane Rooney, chef du développement de la littératie financière du Canada. La première réunion a lieu aujourd'hui le 14 février 2017 à Ottawa. Le Comité directeur appuie la chef du développement de la littératie financière dans la mise en oeuvre de la Stratégie nationale pour la littératie financière - Compte sur moi.

Ces nouveaux membres tireront parti du travail du premier comité, dont le mandat de deux ans a pris fin l'an dernier. Ils dirigeront des initiatives et des mesures concrètes qui se traduiront par un changement graduel dans la littératie financière des Canadiens. Le Comité conseillera la chef sur les nouvelles tendances, les problèmes et les lacunes dans les programmes et les politiques, explorera des pistes de solution pour répondre aux besoins des Canadiens et échangera des pratiques exemplaires. Ils devront également faire le point sur les progrès dans leur secteur afin de faire progresser la stratégie.

Faits en bref

Le Comité directeur national sur la littératie financière comprend des représentants des secteurs public, privé et sans but lucratif. Il appuie la chef du développement de la littératie financière dans la collaboration et la mobilisation des intervenants, grâce à des initiatives visant à renforcer la littératie financière des Canadiens.

Les efforts déployés par le Comité permettront d'outiller les Canadiens afin de leur permettre d'atteindre les objectifs suivants : gérer leur argent et leurs dettes judicieusement planifier et économiser pour l'avenir prévenir la fraude et l'exploitation financière et s'en protéger

Indispensable à l'élaboration de la stratégie nationale publiée en juin 2015, le premier Comité directeur a terminé son mandat de deux ans en juillet 2016. Les nouveaux membres du Comité ont été sélectionnés parmi 120 candidats, tous choisis sur la base du mérite et représentant une organisation tirée d'un vaste éventail de secteurs et de régions partout au Canada .

Membres du Comité directeur national sur la littératie financière

Camille Beaudoin , Autorité des marchés financiers

, Autorité des marchés financiers Harold Calla, Conseil de gestion financière des Premières Nations

gestion financière des Premières Nations Jeff Cates , Intuit Canada

, Intuit Canada Terry Campbell , Association des banquiers canadiens

, Association des banquiers canadiens Martha Durdin , Association canadienne des coopératives financières

, Association canadienne des coopératives financières Terry Goodtrack , AFOA Canada (anciennement l'Association des agents financiers autochtones du Canada )

, AFOA Canada (anciennement l'Association des agents financiers autochtones du ) Darren Hill , Jeunes Entreprises de Saskatchewan

, Jeunes Entreprises de Michel Leduc , Office d'investissement du Régime de pensions du Canada

, Office d'investissement du Régime de pensions du Elizabeth Mulholland , Prospérité Canada

, Prospérité Andrew Nicholson , Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau?Brunswick

, Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau?Brunswick Greg Pollock , Advocis

, Advocis Kelly Stone , Association canadienne des programmes de ressources pour la famille

, Association canadienne des programmes de ressources pour la famille Frank Swedlove , Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes

, Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes Joy Thomas , Comptables professionnels agréés du Canada

, Comptables professionnels agréés du Patricia White , Conseil en crédit du Canada



Citations

« L'ACFC a, depuis longtemps, tracé la voie quant à la sensibilisation de la population canadienne à ses droits et responsabilités en matière financière. La littératie financière est une responsabilité partagée par tous les secteurs, des organisations locales à nos plus importantes institutions financières. Par l'entremise de ce comité, nous pourrons suivre l'évolution des problèmes qui importent aux consommateurs et élargir notre portée partout au pays. »

Lucie Tedesco,

Commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada

« Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec ce nouveau comité, constitué de personnes passionnées et chevronnées de toutes les couches de la société. Ensemble, nous ferons progresser le programme de la littératie financière partout au Canada. Avec la stratégie nationale comme guide, nous aiderons les gens à budgéter et épargner, et nous ferons en sorte qu'ils détiennent les informations et les outils dont ils ont besoin pour bâtir un meilleur avenir financier. »

Jane Rooney,

Chef du développement de la littératie financière, Agence de la consommation en matière financière du Canada

