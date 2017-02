Création de 115 emplois à Montréal - Québec investit près de 209 000 $ dans la formation de la main-d'oeuvre de l'entreprise CS Communication et Systèmes Canada inc.







QUÉBEC, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue à l'entreprise CS Communication et Systèmes Canada inc. une aide financière de 208 885 $, répartie sur trois ans, pour la formation de son personnel. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, ainsi que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et députée de l'Acadie, Mme Christine Saint-Pierre, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Ce soutien financier d'Emploi-Québec, complémentaire à un investissement de 626 654 $ de l'entreprise, contribuera à la création de 115 emplois de haut niveau d'ici deux ans et au maintien de 80 postes dans la région de Montréal.

« Le gouvernement du Québec doit soutenir les entreprises qui font face à un phénomène de rareté de main?d'oeuvre qualifiée. En contribuant à la formation du personnel de CS Communication et Systèmes Canada inc., nous concourons à la productivité et à la croissance de l'entreprise. Cette dernière pourra ainsi compter sur du personnel détenant les compétences nécessaires pour accroître son carnet de commandes et, par le fait même, participer davantage au dynamisme de l'économie québécoise », a affirmé le ministre Blais.

« Nous sommes fiers de soutenir cette entreprise de la région de Montréal et de lui permettre de consolider sa présence dans un marché aussi concurrentiel que celui de l'aéronautique. L'aide attribuée à CS Communication et Systèmes Canada inc. lui donnera l'envol nécessaire pour poursuivre sa croissance sur les marchés internationaux», a déclaré la ministre Saint?Pierre.

CS Communication et Systèmes Canada inc. mettra en place un plan de formation pour tous ses nouveaux employés de même que pour une cinquantaine d'employés actuels qui seront appelés à exercer de nouvelles activités. La nature des activités de l'entreprise exige une appropriation de normes et méthodologies spécifiques à des domaines de haute sécurité tels que l'aéronautique. Une formation sur les notions de service à la clientèle, de gestion de projets et d'assurance qualité est également prévue, de même que des formations visant à développer les compétences managériales des gestionnaires nouvellement promus.

Grâce à cet investissement total de 835 539 $, l'entreprise sera en mesure de moderniser son équipement et de former son personnel à l'utilisation de celui-ci.

« Dans notre domaine, le personnel doit détenir des compétences très pointues pour réaliser les tâches qui lui sont attribuées. Pour accepter de nouveaux contrats, nous n'avions pas le choix d'embaucher une main-d'oeuvre spécialisée, et le soutien financier du gouvernement nous donne la latitude pour former les candidates et les candidats qui ont un profil intéressant mais à qui il manque certaines compétences », a mentionné le président de l'entreprise, M. Laurent Pieraut.

À propos de CS Communication et Systèmes Canada inc.

Fondée en 2000, l'entreprise CS Communication et Systèmes Canada inc. est une filiale du groupe français CS Communication et Systèmes, un chef de file en matière de développement de systèmes embarqués critiques. Elle met son savoir-faire au service des grands donneurs d'ordre, particulièrement dans le domaine de l'aéronautique. L'entreprise offre des services d'ingénierie allant du développement et de la vérification des logiciels à la validation et au soutien à la certification de systèmes.

