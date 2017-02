En 2016, BMO, ses employés et ses retraités ont versé plus de 29 millions de dollars en dons à l'échelle de l'Amérique du Nord







MONTRÉAL, QUÉBEC ET CHICAGO, ILLINOIS--(Marketwired - 14 fév. 2017) - BMO et plus de 42 000 de ses employés du Canada et des États-Unis ont marqué les 200 ans de la Banque d'extraordinaire façon en recueillant plus de 29 millions de dollars par le biais de campagnes de financement locales, de dons d'entreprise et de la campagne Générosité des employés de la Banque pour venir en aide à Centraide et à d'autres organismes caritatifs de partout en Amérique du Nord. Les employés de BMO font aussi du bénévolat auprès de centaines d'organismes caritatifs dans les collectivités du Canada et des États-Unis tout au long de l'année.

"C'est pour nous un moment très spécial car nous commençons notre 200e année de soutien aux collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, et plus de 42 000 d'entre nous, de tous les secteurs de la Banque, avons décidé de marquer cet important jalon en offrant un cadeau extraordinaire", a déclaré Bill Downe, chef de la direction, BMO Groupe financier.

"C'est une source d'immense fierté que les employés de BMO aient choisi de célébrer en donnant. L'équité et l'égalité des chances nous inspirent depuis longtemps, mais la générosité des gens qui travaillent ici continue de dépasser toutes les attentes", a-t-il ajouté. "C'est un privilège de faire partie d'une organisation où les gens atteignent un tel niveau d'engagement. A BMO, nous partageons tous un respect profond pour les collectivités que nous servons et nous sommes fiers de la norme que nous avons établie. A cet égard, nous nous efforçons de donner l'exemple, cela fait partie de notre tradition."

La campagne Générosité, une initiative annuelle des employés, a permis de remettre plus de 126 millions de dollars à des organismes caritatifs au cours des cinq dernières années.

BMO Groupe financier reçoit un prix Spirit Award 2016 de Centraide Région de Toronto et de York

Le prix est remis à une organisation qui mène une campagne de leadership exceptionnelle.

Le mardi 7 février, Centraide Région de Toronto et de York a décerné son Spirit Award de 2016 à BMO Groupe financier. Ce prix honore une organisation qui met sur pied une campagne de leadership exceptionnelle générant des dons personnels de 1 200 $ ou plus, en adoptant les meilleures pratiques de Centraide - notamment en organisant des activités de sensibilisation, de sollicitation des collègues et de reconnaissance - et en améliorant ses résultats par rapport à l'année précédente.

Pour de plus amples renseignements sur les prix Spirit Award de Centraide Région de Toronto et de York, visitez : http://www.unitedwaytyr.com/spirit-awards (en anglais)

À propos de BMO Groupe financier

Depuis sa fondation en 1817, BMO Groupe financier croit à la responsabilité sociale des entreprises et au réinvestissement dans les collectivités qu'elles servent. En plus du généreux soutien de ses employés, en 2016, BMO a donné plus de 57,3 millions de dollars à des institutions et organisations caritatives, sans but lucratif et communautaires qui contribuent à la résilience, à la vitalité et à la santé des collectivités partout en Amérique du Nord.

