DESIGN 375º : 10 000 élèves embellissent 25 écoles de Montréal

MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, Fusion Jeunesse, en collaboration avec RBC et le Conseil des gouverneurs de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, lançaient aujourd'hui Design 375°, un projet socio-économique officiel du 375e anniversaire de Montréal qui touche les écoles publiques de la métropole. Ce projet d'aménagement urbain mobilisera près de 10 000 élèves pour l'embellissement de 25 écoles ciblées, des cinq commissions scolaires de l'île de Montréal.

Chacun des espaces extérieurs réimaginés sera le fruit d'une collaboration unique entre des élèves du primaire ou du secondaire, des étudiants universitaires et des professionnels de l'industrie en design, des employés de RBC, des entreprises locales et des citoyens du quartier. Ensemble, ils investiront 375 000 heures afin de créer des milieux de vie à l'image des jeunes Montréalais : innovants, inspirants et vibrants.

Pour l'occasion, M. Denis Coderre, maire de Montréal, Mme Monique F. Leroux, présidente du conseil des gouverneurs de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, M. Martin Thibodeau, président de la direction du Québec de RBC, M. Gabriel Bran Lopez, président fondateur de Fusion Jeunesse, ainsi que plusieurs parties prenantes du projet étaient présents pour l'annonce à l'école primaire Charles-Lemoyne, dans l'arrondissement Sud Ouest.

«?Le 375e anniversaire de Montréal est l'occasion unique pour les acteurs de la société civile de se réunir et de bâtir des projets exceptionnels afin de nous projeter vers l'avenir ensemble. Je salue tous les partenaires de ce projet pour leur engagement et tout particulièrement les élèves. Aujourd'hui vous dessinez des écoles; qui sait quel projet vous attend demain???», s'est exclamé M. Denis Coderre, maire de Montréal.

«?2017 est une année pour célébrer notre métropole certes, mais surtout pour la transformer. Quel meilleur point de départ que les incubateurs de la relève : nos écoles au coeur de nos quartiers?? Design 375°, ce sont nos jeunes qui prennent en charge la transformation de leurs écoles?!?», a affirmé M. Gabriel Bran Lopez, président fondateur de Fusion Jeunesse et membre du conseil des gouverneurs de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

«?Ce legs nous passionne parce que ce sont les élèves, les enseignants et la communauté qui décident de ce qui sera amélioré, sans compter les employés de RBC qui s'engagent dans l'école de leur quartier et qui mettent la main à la pâte. RBC est fière de contribuer au développement des collectivités et à l'avenir des jeunes dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal?», a mentionné Martin Thibodeau, président, Direction du Québec, RBC.

«?Pour le Conseil des gouverneurs de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, il est important que les legs soient des projets concrets diversifiés qui feront une différence dans le quotidien des Montréalaises et des Montréalais. Ce projet ambitieux de Fusion Jeunesse est le 2e projet socio-économique que le Conseil des gouverneurs soutient dans le cadre de ses travaux. Design 375° permet de mettre à profit la créativité des jeunes et de les engager dans leur milieu de vie. Ce sera une façon pour eux de contribuer à bâtir notre métropole de demain à leur image?», a déclaré Mme Leroux, présidente du conseil des gouverneurs de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

À propos de Fusion Jeunesse

Afin de contrer le décrochage scolaire et renforcer l'adéquation formation-emploi, Fusion Jeunesse mise sur l'apprentissage expérientiel en implantant des projets pédagogiques et innovants dans divers secteurs, incluant la robotique, la création de jeux vidéo, l'entrepreneuriat et le design de mode. Gagnant de plusieurs prix, Fusion Jeunesse est l'un des organismes de bienfaisance les plus performants au Québec et au Canada. Pour en savoir plus : https://www.fusionjeunesse.org/

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est la plus importante banque au Canada, et l'une des plus importantes banques à l'échelle mondiale, au chapitre de la capitalisation boursière. Elle est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord et offre, à l'échelle mondiale, des produits et services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine, d'assurance, aux investisseurs et liés aux marchés des capitaux. Nous comptons environ 80 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 16 millions de particuliers, d'entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 36 autres pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site http://www.rbc.com.

RBC contribue à la prospérité des collectivités et appuie une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de ses employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site http://www.rbc.com/collectivites-durabilite.

À propos du Conseil des gouverneurs de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal

Le Conseil des gouverneurs est un comité bénévole, présidé par Monique F. Leroux. Il regroupe des citoyens, des élus et des gens d'affaires mobilisés autour de la réalisation de projets socio-économiques durables. Son action s'inscrit dans le cadre des activités de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal présidé par France Chrétien Desmarais. Le Conseil des gouverneurs a été créé, à l'initiative du maire de Montréal, dans la suite logique du rapport Une métropole prospère et inclusive pour un développement durable du comité de travail sur le statut de métropole.

Pour plus d'informations : http://www.375mtl.com/projets-socio-economiques/

