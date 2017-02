TELUS choisit Asurion pour fournir des services de protection des téléphones cellulaires







Le programme Protection d'appareils TELUS protège les téléphones cellulaires en cas de dommages et de défectuosités mécaniques et électriques

NASHVILLE, TN, le 14 févr. 2017 /CNW/ - La société Asurion, chef de file mondial des services de protection de technologies, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un partenariat avec TELUS, la société nationale de télécommunications qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, à titre de fournisseur de la Protection d'appareils TELUS. Offert aux clients de TELUS et de Koodo à compter du 14 février, le nouveau service protégera les téléphones intelligents en cas de dommages et de défectuosités mécaniques et électriques.

« Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec TELUS qui nous permet de fournir un produit exceptionnel de protection des téléphones cellulaires, a affirmé Aileen Trescher, vice-présidente et directrice générale des services à la clientèle à Asurion Canada. Les fournisseurs canadiens de services de télécommunications ont confiance dans la capacité d'Asurion de reconnecter rapidement leurs clients, et nous sommes honorés d'accepter cette responsabilité. TELUS accorde une énorme importance à la satisfaction de la clientèle, et nous avons hâte de créer des programmes dont les clients seront étonnés et ravis. »

Pour en savoir plus sur le programme Protection d'appareils TELUS, rendez-vous à www.phoneclaim.com/TELUS.

Asurion

Asurion aide tout simplement les gens à rester connectés. En tant que chef de file mondial du secteur des services vitaux connectés, nous offrons des conseils simples et intuitifs en matière de technologie à plus de 290 millions de consommateurs dans le monde pour les aider à tirer le maximum de leurs appareils, pour leur procurer le soutien nécessaire pour régler leurs problèmes de protection d'appareils et de connectivité et pour faire remplacer ou réparer leur appareil. En cas de perte ou de défectuosité d'un produit, Asurion s'affaire à trouver une solution, en misant sur son effectif de 17 000 employés et ses services qui sont à la disposition des clients 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Le service est offert en six langues. Nous prenons en charge tous les types d'appareils, de plates-formes et de fournisseurs. En concluant des partenariats avec des détaillants importants, des exploitants de services de téléphonie mobile et des fournisseurs de télévision payante, Asurion aide les clients à améliorer leur vie grâce à la technologie. Pour de plus amples renseignements sur Asurion, rendez-vous à www.asurion.com.

