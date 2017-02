Corporation Aurifère Monarques entreprend une mise à jour de l'étude de préfaisabilité sur Croinor Gold







MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (BOURSE DE CROISSANCE TSX : MQR) (FRANCFORT : MR7) est heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services d'InnovExplo inc. de Val-d'Or, un cabinet d'expertise en géologie et ingénierie minière ainsi que dans l'élaboration d'études économiques, afin de réaliser une mise a? jour de l'e?tude de pre?faisabilite? et du rapport technique (voir le communiqué du 12 janvier 2016) conforme au Re?glement 43-101 pour la proprie?te? Croinor Gold (voir le top 10 des meilleurs résultats historiques), située à 70 km à l'est de Val-d'Or.

La porte?e du mandat inclut les e?le?ments suivants:

Re?vision des réserves minérales en utilisant une nouvelle estimation de la teneur de coupure qui tiendra compte des nouveaux paramètres dont un nouveau design de chantier avec le module MSO (Mineable Shape Optimizer) et la nouvelle estimation de la ressource de 2016. Révision du plan minier et de l'échéancier selon les nouvelles réserves. Révision de la métallurgie selon les paramètres de l'usine Beacon. Mise à jour des CAPEX et OPEX basée sur la dernière étude de préfaisabilité. Mise à jour de l'analyse financière et de l'analyse de sensibilité en incluant un modèle de flux de trésorerie (avant et après impôt). Préparation d'un rapport technique.

Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques a déclaré : « Nous sommes d'avis qu'il s'agit du moment opportun pour effectuer cette mise à jour de l'étude de préfaisabilité, car elle pourrait considérablement améliorer les projections économiques de Croinor Gold et favoriser les conditions de financement pour sa mise en exploitation éventuelle. Celle-ci tiendra notamment compte de nouveaux éléments qui n'étaient pas contenus dans la dernière étude de faisabilité amendée du 30 octobre 2014, comme les résultats des travaux d'exploration inclus dans la mise à jour des ressources de 2016 (janvier 2016) mais n'incluant pas les travaux d'exploration postérieurs à la mise à jour de la ressource , le traitement du minerai par l'entremise de l'usine Beacon que nous avons acquise le 1er novembre 2016 (voir le communiqué), ainsi que l'installation d'une nouvelle ligne électrique qui alimentera la propriété. Nous anticipons que la mise à jour sera complétée au cours du printemps de 2017. »

Parallèlement, Monarques évaluera les coûts de transport du minerai de Croinor Gold via le chemin de fer par rapport au transport par route. Cette option pourrait être avantageuse en termes de tonnes transportées et d'économies de coût étant donné la proximité du chemin de fer avec la propriété Croinor Gold et l'usine Beacon.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Donald Trudel, géo., B.Sc., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques est une société aurifère junior en pleine croissance qui a pour objectif de devenir la principale société d'exploration et de développement de propriétés aurifères dans le camp aurifère de Val-d'Or/Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement environ 200 km² de propriétés d'exploration aurifère (voir carte) à proximité de la faille Cadillac et son actif principal la mine Croinor Gold, qui a un fort potentiel de devenir une mine en exploitation. Corporation Aurifère Monarques possède une solide position financière et près de 9 M$ en crédits auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

