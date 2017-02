Le Collège Édouard-Montpetit remporte l'or au Défi Vanier College BDC 2017







MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Au terme de deux jours d'intense compétition, le Collège Édouard-Montpetit, représenté par Christine Gariépy, Olivier Beaudry, Jessy Ouellette-Hulmann et leurs coachs Pascale Deschênes et Louis Bahouth ont remporté l'or au Défi Vanier College BDC 2017. C'est la première fois que le Collège Édouard-Montpetit remporte le prix d'or. L'événement qui s'est tenu à Montréal les 11 et 12 février, a accueilli certains des meilleurs étudiants en affaires du Canada.

Six équipes se sont rendues en finale : le Collège Édouard-Montpetit, médaillée d'or, Okanagan College, médaillée d'argent, et George Brown College médaillée de bronze. Les trois autres finalistes étaient le Cégep André-Laurendeau, Nova Scotia Community College et Sheridan College.

Les 12 équipes qui se sont démarquées lors de la première ronde et qui ont chacune mérité un prix de la Banque Scotia 2017 sont : Cégep André-Laurendeau, Cégep régional de Lanaudière à Joliette, Collège Édouard-Montpetit, Dawson College, Fanshawe College, George Brown College, Mohawk College, Nova Scotia Community College, Okanagan College, Red River College et Sheridan College. Félicitations à tous les gagnants et à tous les participants.

« Pour nous à BDC, ce défi offre l'opportunité de nous inspirer de l'énergie et de l'enthousiasme d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs canadiens. Ils sont les leaders de l'avenir et leur esprit innovateur est essentiel au développement du Canada » déclare Michel Bergeron, premier vice-président, Marketing et Affaires publiques, de BDC.

« Avec 34 équipes, le défi de cette année est notre plus important à ce jour, » dit David Moscovitz, l'organisateur principal du concours. « En cette année du 375e anniversaire de Montréal, le Collège Vanier est fier d'encourager le développement des étudiants qui participent au défi et d'accueillir plusieurs nouvelles équipes dont certaines viennent de loin pour être ici. Félicitations à tous. »

Vanier est aussi fier de son équipe d'étudiants en Business Administration, soit Cristina Laura Zambon, Tina Volpe, Alexa Valiante, et Kayla Shamshoum, entrainée par David Moscovitz et Peter Vogopoulos. Leurs passion, dévouement et application étaient évidents lors de leur excellente présentation.

La Banque de développement du Canada (BDC) est le principal commanditaire du Défi Vanier College BDC 2017.

