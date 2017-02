Les pizzas en forme de coeur sont de retour chez Boston Pizza







Les dons recueillis dans le cadre de la collecte de fonds annuelle des pizzas en forme de coeur soutiendront des programmes de mentorat pour les enfants du Canada

MISSISSAUGA, ON, le 14 févr. 2017 /CNW/ - Répandez l'amour à la Saint-Valentin en offrant une pizza en forme de coeur de Boston Pizza tout en soutenant des enfants et des jeunes de partout au Canada. Le mardi 14 février, Boston Pizza fait encore une fois appel à la générosité des Canadiens en lançant sa collecte de fonds annuelle des pizzas en forme de coeur. Un dollar pour chaque pizza vendue, y compris celles en forme de coeur, sera versé à la Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs, qui aide les jeunes du pays par l'intermédiaire de programmes de mentorat et de modèles inspirants.

Jusqu'au 14 février, les invités peuvent également se procurer un coeur en papier pour un don minimal de 2 $ à la Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs. Chaque coeur en papier permet à l'invité de recevoir, en guise de remerciement, un coupon de réduction de 5 $ échangeable lors de sa prochaine visite. De plus cette année, les invités pourront acheter un gâteau Red Velvet Futurs Espoirs; cette gâterie irrésistible sera offerte jusqu'au 2 avril, et pour chaque gâteau vendu, un dollar sera remis à la Fondation.

« Depuis 1980, nous soulignons la Saint-Valentin avec des pizzas en forme de coeur; il s'agit maintenant d'une tradition pour nos invités. Cette année, nous accueillerons encore les gens qui désirent célébrer avec leur tendre moitié tout en soutenant une cause importante », affirme Cheryl Treliving, Directrice générale, Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs. « Notre objectif est d'amasser une somme record de dons pour la Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs afin d'appuyer des programmes de mentorat qui permettent aux jeunes d'atteindre leur plein potentiel. Nous remercions les invités des quatre coins du pays pour leur appui continu et leurs dons à la Fondation. »

Les pizzas en forme de coeur sont offertes en deux formats, soit petite et moyenne (à l'exception de la croûte mince), avec pâte classique ou multigrain, et peuvent être commandées en salle à manger, à la livraison ou au comptoir de commandes à emporter dans chacune des variétés de pizza gourmet et créez votre propre pizza Boston Pizza. La chaîne prévoit servir plus de 60 000 pizzas en forme de coeur cette année à la Saint-Valentin. Il s'agit d'une façon amusante de célébrer la fête de l'amour avec un être cher.

À propos de Boston Pizza :

La chaîne Boston Pizza International Inc. est la chaîne de restaurants décontractés numéro 1 au pays et compte plus de 380 restaurants au Canada et 1 milliard de dollars en ventes. Boston Pizza sert plus de 40 millions de clients annuellement. L'entreprise est reconnue comme Membre Platine des 50 sociétés les mieux gérées au Canada. Boston Pizza considère que les modèles inspirants aident les enfants à devenir formidables. C'est pourquoi, en 2014, la Fondation Boston Pizza a créé Futurs Espoirs pour soutenir les organismes qui offrent des programmes de mentorat pour les jeunes afin que ces derniers réalisent leur plein potentiel. Le siège social de Boston Pizza International Inc. est situé à Richmond, en Colombie-Britannique, et l'entreprise exploite des bureaux régionaux à Mississauga (Ontario) et à Laval (Québec). Pour plus de renseignements, visitez le www.bostonpizza.com.

À propos de la Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs :

La Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs a été créée en 2014. Depuis, en plus d'amasser des fonds, elle sensibilise le public aux organismes qui permettent aux jeunes Canadiens de bénéficier de la présence de modèles inspirants et de programmes de mentorat. La Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs est fière de s'associer à Grands Frères, Grandes Soeurs, Jeunesse, J'écoute, Live Different, la FRDJ et la Fondation Rick Hansen. Depuis sa création en 1990, la Fondation Boston Pizza a recueilli et donné plus de 24 millions de dollars pour améliorer de façon concrète la santé et le bien-être des enfants et des familles.

SOURCE Boston Pizza International

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 08:19 et diffusé par :