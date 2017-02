Le CP soutient les bons coeurs à Ottawa dans le cadre d'événements de la LPGA et de la LCF en 2017







CALGARY, le 14 févr. 2017 /CNW/ - Le mois de février est le mois du coeur, et le Canadien Pacifique (CP) est fier d'annoncer deux importants partenariats caritatifs au bénéfice de la santé cardiovasculaire des enfants et adultes d'Ottawa, par l'intermédiaire de l'Omnium féminin du CP 2017 et des matchs de la saison régulière, éliminatoires et de la Coupe Grey de la Ligne canadienne de football (LCF).

Cette grande campagne, intitulée « Un bon coeur », appuiera la rénovation d'installations que fréquentent chaque jour les patients du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) et de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa et célèbre la résilience et le courage du coeur humain.

Le CHEO est le bénéficiaire officiel de l'Omnium féminin du CP 2017, qui se déroulera à l'Ottawa Hunt and Golf Club, du 21 au 27 août. Pour sa part, l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa sera le récipiendaire de la totalité des fonds amassés dans le cadre de notre partenariat avec la LCF en 2017.

« Le CP est heureux de célébrer le 150e anniversaire du Canada dans la capitale nationale et de soutenir deux hôpitaux de renommée mondiale, en réunissant les meilleures golfeuses de la LPGA et les meilleurs joueurs de la LCF », a dit Keith Creel, président et chef de la direction du CP. « La campagne 'Un bon coeur' du programme d'investissement dans les collectivités Le CP a du coeur apportera une aide vitale au CHEO et à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa cette année. »

Chaque année, le CHEO touche la vie de plus de 500 000 nouveau-nés, enfants et adolescents de l'est et du nord de l'Ontario, de l'ouest du Québec et du Nunavut. Afin d'améliorer les soins qu'il offre à ces patients, le CHEO va lancer un projet de 1,8 million $ pour moderniser son bloc d'intervention et son laboratoire de cathétérisation. Un espace redessiné, de l'équipement spécialisé et une formation centrée sur les soins pédiatriques joueront un rôle crucial dans la santé et le bien-être des patients du CHEO.

« Des avancées technologiques permettant à nos médecins d'obtenir les images les plus claires et les plus concises seront au coeur de la modernisation du bloc d'intervention et du laboratoire de cathétérisation qui sera financée avec l'aide de la campagne "Un bon coeur" du CP », a déclaré Kevin Keohane, président-directeur général de la Fondation du CHEO. « Nous disposerons ainsi d'un bloc à la fine pointe de la technologie grâce auquel les médecins et les technologues pourront poser des diagnostics plus précis et traiter avec plus de douceur de jeunes patients vulnérables. »

Zander Zatylny, qui est né avec une cardiopathie congénitale d'un type rare, avait déjà subi deux opérations à coeur ouvert à son premier anniversaire. Maintenant âgé de sept ans, on lui a implanté huit endoprothèses vasculaires dans ses artères pulmonaires gauche et droite pour améliorer sa circulation sanguine. Il a besoin d'un suivi régulier et devra subir d'autres interventions à l'avenir. Il tirera parti au premier chef de l'imagerie tridimensionnelle en temps réel qui guidera ses médecins durant ces futures interventions.

Lorsque ces enfants deviennent des adultes, c'est l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa qui prend la relève. Quatre jours après sa naissance à Vancouver, Olivia Hiddema a subi sa première intervention à coeur ouvert. À deux ans, Olivia a déménagé avec sa famille à Ottawa, où les médecins et le personnel infirmier du CHEO ont suivi régulièrement ses progrès tout au long de son enfance. À 18 ans, elle a quitté le CHEO pour la Clinique de cardiopathie congénitale de l'adulte de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, où elle a subi une deuxième opération à coeur ouvert à l'âge de 20 ans.

Olivia tirera directement parti de la plus importante expansion durant les 40 ans d'histoire de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, soit l'ajout d'un espace de soins cliniques de pointe de 145 000 pieds carrés. Cette expansion permettra à l'Institut de continuer de répondre aux besoins des Canadiens en matière de soins cardiaques à titre de centre de référence pour les hôpitaux d'Ottawa, de l'est de l'Ontario et du Nunavut, ainsi que de nombreux autres patients d'un océan à l'autre qui reçoivent à Ottawa des interventions d'importance vitale.

« Les cinq années à venir seront les plus stimulantes de toute l'histoire de l'Institut », a dit Jim Orban, président-directeur général de la Fondation de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. « Des partenariats avec des programmes tels que Le CP a du coeur sont essentiels pour l'évolution de l'Institut. Grâce à ce type de soutien, des traitements cardiovasculaires, des programmes et des soins aux patients de calibre mondial sont offerts aujourd'hui et façonneront les lendemains de nombreux Canadiens. »

Cette semaine, dans le cadre de la campagne « Février, c'est le mois du coeur! » de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, le CP fera des dons de contrepartie jusqu'à concurrence de 7 500 $, de sorte qu'une telle contribution de votre part pourrait rapporter jusqu'à 15 000 $ à l'Institut de cardiologie. Faites un don en cliquant sur le lien fevrierlemoisducoeur.ca

Pour chaque retweet, ou chaque partage et "j'aime" de la vidéo « Un bon coeur » sur Facebook depuis le compte @CFL, la Ligue donnera 50 cents à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa.

Surveillez @CPhasHeart sur Facebook et Twitter et CPHasHeart.ca pour savoir comment vous pouvez contribuer à ces oeuvres et les appuyer au cours des prochains mois.

À propos du Canadien Pacifique

Le Canadien Pacifique (TSX : CP) (NYSE : CP) est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis qui compte des liaisons directes avec huit ports importants, notamment ceux de Vancouver et de Montréal, fournissant aux clients en Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un accès aux principaux marchés dans tous les coins du globe. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises, de solutions de logistique et une expertise en chaîne d'approvisionnement. Consultez le site cpr.ca pour connaître les avantages des expéditions par le CP.

À propos du Centre hospitalier de l'est de l'Ontario (CHEO)

Le Centre hospitalier de l'est de l'Ontario - Centre de traitement pour enfants d'Ottawa (CHEO - CTEO) est le premier fournisseur de services et de soins pédiatriques spécialisés de la capitale nationale. Ces deux organismes auparavant distincts se sont unis en 2016 pour former un seul organisme plus solide pour les enfants et leurs familles. Chaque année, les programmes du CHEO aident plus de 500 000 enfants et jeunes dans l'est de l'Ontario, l'ouest du Québec, le Nunavut et des régions du nord de l'Ontario. Comme centre de recherche et hôpital universitaire de calibre mondial, le CHEO transforme depuis plus de 40 ans la vie de jeunes dans nos collectivités, alors que nos innovations transforment la vie de jeunes partout dans le monde. Depuis plus de 65 ans, le CTEO fournit des soins spécialisés aux enfants et aux jeunes atteints d'un handicap, dont la paralysie cérébrale, les besoins complexes liés aux problèmes congénitaux, le retard du développement, le trouble du spectre de l'autisme et les lésions cérébrales. Le CTEO a pour vision de multiplier les possibilités aujourd'hui, pour maximiser l'autonomie demain.

À propos de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

Nous sommes le centre de santé cardiovasculaire le plus important et le plus innovateur au Canada, qui se consacre à la recherche, au traitement et à la prévention des maladies du coeur. Nous offrons des soins de pointe personnalisés, façonnons la pratique de la médecine cardiovasculaire et révolutionnons notre compréhension des maladies du coeur ainsi que leur traitement. Nous acquérons de nouvelles connaissances et utilisons ces découvertes pour améliorer les soins. Au service de la communauté locale, nationale et internationale, nous sommes les pionniers d'une nouvelle ère dans le domaine de la santé cardiaque.

À propos de la Fondation de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

Grâce à des efforts colossaux et des soins empreints de compassion, l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa (ICUO) est aujourd'hui un leader mondial en matière de soins, de traitement et de recherche dans le domaine de la santé cardiovasculaire. La Fondation de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa joue un rôle vital en réunissant toutes les conditions nécessaires à la prestation de soins de calibre mondial. Nous recueillons des fonds pour combler des besoins urgents touchant les installations, les équipements, les programmes, la recherche et la formation à l'ICUO. Forts du généreux soutien de la communauté, nous aidons une équipe exceptionnelle de professionnels de la santé à faire progresser les soins cardiovasculaires et à sauver des vies jour après jour.

