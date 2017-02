H2O Innovation annonce ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice financier 2017 : un indicateur de l'évolution du modèle d'affaires d'H2O Innovation







QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 14 fév. 2017) - H 2 O Innovation inc. (TSX CROISSANCE:HEO)(ALTERNEXT:MNEMO:ALHEO)(OTCQX:HEOFF)

Faits saillants

Croissance soutenue des revenus de 51,6% pour atteindre 19,9 M $, contre 13,2 M $ pour la période correspondante de l'exercice financier précédent;

82,7 % des revenus enregistrés dans ce deuxième trimestre proviennent des activités d'O&M et de SP&S, lesquels sont de nature récurrente;

Augmentation du carnet de commandes des projets, de 43,1 M $ pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2016, à 54,3 M $ pour la période correspondante de l'exercice financier actuel, alors que le carnet de commandes des activités O&M a atteint 54,9 M $, pour un carnet de commandes consolidé de 109,2 M $ au 31 décembre 2016;

BAIIA ajusté (1) à 809 625 $, contre 1 030 502 $ pour le trimestre correspondant de l'an dernier;

à 809 625 $, contre 1 030 502 $ pour le trimestre correspondant de l'an dernier; Bénéfice (perte) net(te) s'élève à (1 093 270 $), contre 174 221 $ pour la même période de l'exercice financier précédent;

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles atteint 1 083 117 $, comparativement à 128 382 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice financier précédent.

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d'indication contraire.

H 2 O Innovation Inc. ("H 2 O Innovation" ou la "Société") fait connaître aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice financier 2017 terminé le 31 décembre 2016. Au cours de ce trimestre, les revenus de la Société ont augmenté de 51,6 %, pour atteindre 19,9 M $, contre 13,2 M $ pour le trimestre correspondant de l'exercice financier 2016. Cette augmentation s'explique en grande partie par l'acquisition de Utility Partners, effective au 1er juillet 2016, qui a ajouté un important volume de revenus provenant des activités d'opération et de maintenance (« O&M »).

Pour ce deuxième trimestre, 44,0 % des revenus proviennent des activités d'O&M, 38,7 % des produits de spécialité et services (« SP&S ») et 17,3 % des projets de traitement d'eau. « Notre modèle d'affaires a évolué de manière fondamentale, dans la mesure où 82,7 % des revenus enregistrés au cours de ce deuxième trimestre proviennent des piliers d'activités O&M et SP&S, lesquels sont de nature récurrente. Cette répartition des revenus nous permet d'avoir un modèle d'affaires plus prévisible et de préserver nos relations clients sur le long terme », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation. Le BAIIA ajusté de la Société a atteint 809 625 $, contre 1 030 502 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice financier précédent. Le carnet de commandes consolidé au 31 décembre 2016 s'élevait à 109,2 M $, avec 54,3 M $ provenant des projets de traitement d'eau et 54,9 M $ provenant des activités d'O&M.

(1) La définition du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA ajusté) ne tient pas compte des charges financières - nettes, des charges de rémunération à base d'actions, du gain sur ajustement du prix d'achat, de la perte (du gain) de change non réalisée et des coûts d'acquisition et d'intégration de la Société. Se référer au rapprochement du BAIIA ajusté au bénéfice (à la perte) net(te) présentée ci-bas. La définition du BAIIA ajusté utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d'autres sociétés.

Les revenus provenant des projets de traitement d'eau ont momentanément diminué à 3,4 M $, contre 5,9 M $ pour la période correspondante de l'exercice financier précédent, ce qui représente une baisse de 41,8 %. Cette diminution n'est pas inhabituelle car ces revenus varient chaque trimestre et leur constatation dépend des différentes étapes atteintes. Pour cette première partie de l'exercice financier 2017, cette baisse s'explique par le fait que la nature des projets a changé. Le carnet de commandes de projets actuel comporte des projets caractérisés par une phase d'ingénierie plus longue. Au cours de la deuxième partie de l'exercice financier 2017, les projets entreront dans la phase de fabrication qui permettra de constater plus de revenus au fur et à mesure de l'avancée de la fabrication. Par ailleurs, l'exécution des projets peut parfois être reportée en raison d'une situation hors du contrôle de la Société, ce qui a un impact sur la constatation des revenus. Bien que les revenus qui en découlent soient moindres et irréguliers, le pilier dédié aux projets demeure un véhicule de croissance de la Société. Le carnet de commandes des projets s'élevait à 54,3 M $ au 31 décembre 2016, contre 43,1 M $ un an plus tôt, ce qui représente une hausse de 25,8 % au cours des douze derniers mois.

Les revenus provenant des SP&S ont atteint 7,7 M $, contre 7,2 M $ au cours du trimestre correspondant de l'exercice financier précédent, ce qui représente une augmentation de 6,6 %. Au cours des douze derniers mois, ces revenus ont atteint 28,9 M $, ce qui représente une augmentation de 21,9 % comparativement au niveau de 23,7 M $ enregistré au terme des douze mois précédents. Cette forte augmentation est le résultat direct des investissements effectués au cours des dernières années dans les fonctions d'exploitation et de vente de la Société pour renforcer la croissance de cette ligne d'affaires. Au cours des six derniers trimestres, nous avons lancé et acquis de nouvelles technologies exclusives telles que Haut-BrixMC, SmartrekMC, Clearlogx® et SPMCMC, qui ont nettement dynamisé les revenus.

Les revenus provenant des activités d'O&M se sont élevés à 8,8 M $ et proviennent majoritairement de Utility Partners. Ces revenus sont de nature récurrente. Le carnet de commandes provenant de ces contrats d'O&M totalisait 54,9 M $ au 31 décembre 2016 et comporte des contrats à long terme, pour la plupart avec des municipalités, qui offrent des options de renouvellement de plusieurs années. « Depuis l'acquisition, le plan d'intégration évolue très bien, tel que prévu par la direction. Le changement de direction s'effectue en douceur. Nous avons renouvelé avec succès tous les contrats qui se trouvaient en phase de renouvellement et nous avons également obtenu des ventes croisées », a ajouté M. Dugré.

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice financier 2017, la Société a généré une marge bénéficiaire brute avant amortissements de 24,2 %, soit un niveau plus bas que les 31,3 % enregistrés au deuxième trimestre de l'exercice financier 2016. La combinaison de revenus a été modifiée en raison de l'acquisition de Utility Partners, qui dispose d'un modèle d'exploitation différent de celui de nos activités principales. Les activités d'O&M génèrent habituellement une marge bénéficiaire brute moins élevée. Par conséquent, l'intégration de Utility Partners à H 2 O Innovation, qui représente 44,0 % des revenus totaux pour ce trimestre, affecte la marge brute globale de la Société, tout en augmentant la prévisibilité et la stabilité de ses résultats financiers.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Principales données financières Périodes de trois mois

terminées le 31 décembre

(non auditées) Périodes de six mois

terminées le 31 décembre

(non auditées) 2016 2015 2016 2015 $ $ $ $ Revenus 19 957 831 13 165 590 39 826 693 25 424 918 Bénéfice brut avant amortissements 4 834 439 4 126 602 9 297 976 7 331 088 Marge bénéficiaire brute 24,2 % 31,3 % 23,3 % 28,8 % Charges d'exploitation 486 003 318 886 924 407 652 866 Frais de vente 1 615 633 1 611 384 3 211 524 2 969 117 Frais administratifs 2 132 083 1 188 169 3 992 813 2 231 720 Frais de recherche et développement - nets 33 872 35 610 115 244 120 174 Bénéfice (Perte) net(te) (1 093 270 ) 174 221 (2 175 356 ) 226 550 Bénéfice (Perte) de base et dilué(e) par action (0,027 ) 0,008 (0,074 ) 0,011 BAIIA ajusté 809 625 1 030 502 1 438 640 1 472 276

Le ratio des charges d'exploitation, frais de vente et frais administratifs par rapport aux revenus s'est élevé à 21,2 % pour ce trimestre, en baisse comparativement au niveau de 23,7 % enregistré au trimestre correspondant de l'exercice financier précédent. Cette diminution est principalement due à l'acquisition de Utility Partners en juillet 2016, dont les frais de vente et charges d'exploitation sont moins élevés.

Le BAIIA ajusté pour le trimestre a atteint 809 625 $, contre 1 030 502 $ pour la période correspondante terminée le 31 décembre 2015, ce qui représente un ratio de 4,1 % de BAIIA ajusté sur les revenus pour ce trimestre, comparativement à 7,8 % pour le trimestre correspondant de l'exercice financier précédent. La diminution du ratio de BAIIA ajusté sur les revenus est notamment due à un plus faible niveau de revenus provenant des projets de traitement d'eau. Par ailleurs, les changements apportés à notre portefeuille de produits ainsi que l'ajout des résultats de Utility Partners ont eu un impact négatif sur la marge bénéficiaire brute, faisant baisser le BAIIA ajusté. Lorsque le volume de revenus augmentera, la Société estime que ce ratio variera conséquemment étant donné que tous les frais fixes sont déjà couverts.

Le bénéfice (la perte) net(te) s'élevait à (1 093 270 $) ou (0,027 $) par action pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2017, contre 174 221 $ ou 0,008 $ par action pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2016. Cette augmentation de la perte nette est principalement due à l'acquisition de Utility Partners et aux frais d'acquisition et d'intégration y afférents, ainsi qu'à un plus haut niveau de charges d'exploitation, frais de vente et frais administratifs visant à soutenir la croissance constante de la Société.

Les activités opérationnelles ont généré 1 083 117 $ de liquidités pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2016, contre 128 382 $ pour la période correspondante terminée le 31 décembre 2015. Cette augmentation est due aux variations des éléments du fonds de roulement, à l'acquisition de Utility Partners et à l'augmentation des éléments non monétaires, atténuée par la perte nette avant impôts enregistrée au deuxième trimestre de l'exercice financier 2017.

Rapprochement du BAIIA ajusté au bénéfice (à la perte) net(te)

Bien que le BAIIA ajusté ne soit pas une mesure conforme aux IFRS, elle est utilisée par la direction pour prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. Le fait de fournir ces informations aux acteurs financiers, en plus des mesures conformes aux PCGR, leur permet de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction et de mieux comprendre la performance financière de la Société, malgré l'incidence des mesures conformes aux PCGR.

Périodes de trois mois

terminées le 31 décembre

(non auditées) Périodes de six mois

terminées le 31 décembre

(non auditées) 2016 2015 2016 2015 $ $ $ $ Bénéfice (perte) net(te) pour la période (1 093 270 ) 174 221 (2 175 356 ) 226 550 Charges financières - nettes 321 870 216 217 656 295 364 254 Impôts sur le résultat (88 127 ) 8 000 (391 593 ) 212 853 Amortissement des immobilisations corporelles 181 436 144 643 356 464 271 986 Amortissement des immobilisations incorporelles 837 666 236 426 1 501 522 468 105 Gain sur ajustement du prix d'achat - - - (375 977 ) Perte de change non réalisée 135 467 203 681 177 868 257 087 Coûts d'acquisition et d'intégration 347 124 47 314 1 020 829 47 418 Charges de rémunération à base d'actions 167 459 - 292 611 - BAIIA ajusté 809 625 1 030 502 1 438 640 1 472 276

Conférence téléphonique d'H 2 O Innovation

Frédéric Dugré, président et chef de la direction ainsi que Marc Blanchet, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique pour discuter plus amplement des résultats financiers du deuxième trimestre 2017, à 10h00 (heure de l'Est), le mardi 14 février 2017.

Pour joindre la conférence, veuillez composer le (877) 223-4471 ou le (647) 788-4922, de cinq à dix minutes avant le début de la conférence. Les diapositives accompagnant la conférence téléphonique seront disponibles sur la page Présentations Corporatives de la section Investisseurs du site web de la Société.

Le rapport financier du deuxième trimestre est disponible sur www.h2oinnovation.com et sur le site de NYSE Euronext Alternext. Des informations additionnelles sur la Société sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatifs aux activités de H 2 O Innovation ainsi que dans d'autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs et l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation des termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « pourrait », « évaluer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait » ou « devoir » ou d'autres expressions similaires ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, notamment au regard de certaines hypothèses sur l'avenir d'une entreprise émergente. Ces énoncés prospectifs, formulés d'après les attentions actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Le détail de ces risques et incertitudes est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) dans la notice annuelle de la Société datée du 26 septembre 2016. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige, H 2 O Innovation décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport de gestion ou dans toute autre communication par suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de tout autre changement.

À propos de H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement des eaux utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société sont centrées sur trois piliers : les projets de traitement d'eau et des eaux usées, les produits de spécialité et services, qui incluent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, consommables, produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau et des systèmes de surveillance et de contrôle, ainsi que les services d'opération et de maintenance dédiés aux systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées.

Pour plus d'informations, visitez: www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse Alternext n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 08:03 et diffusé par :