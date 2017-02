WSP annonce la date du dévoilement de ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2016







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 14 fév. 2017) - Groupe WSP Global Inc. (TSX:WSP) (« WSP» ou la « Société ») annoncera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2016 le 1er mars. Une conférence téléphonique aura lieu le même jour à 16 heures, heure de l'Est, afin de commenter les résultats.

Pour participer à la conférence, veuillez composer le 1-647-788-4922 ou le 1-877-223-4471 (sans frais).

Une présentation des résultats et des faits saillants du quatrième trimestre et de l'exercice 2016 sera disponible le même jour à l'adresse www.wsp-pb.com, section Investisseurs, sous le répertoire Présentations et événements.

Il sera également possible de réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 11 mars 2017. Les numéros de téléphone pour accéder à cette rediffusion sont le 1-416-621-4642 ou le 1-800-585-8367 (sans frais), code d'accès 40918902. La réécoute de la conférence téléphonique sera aussi disponible dans la section Investisseurs, sous le répertoire Présentations et événements du site Web de WSP dans les jours suivant l'événement.

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des compétences techniques et des conseils stratégiques à des clients dans de nombreux secteurs : bâtiment, transport et infrastructures, environnement, industrie, ressources naturelles (notamment mines et hydrocarbures) et énergie. WSP offre en outre des services hautement spécialisés pour la réalisation de projets ainsi que des services-conseils stratégiques. Ses équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 36 500 employés de talent travaillant dans 500 bureaux situés dans 40 pays, WSP est dans une bonne position pour réaliser des projets durables portant les marques WSP et WSP - Parsons Brinckerhoff, partout où ses clients ont besoin d'elle. www.wsp-pb.com

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 08:03 et diffusé par :