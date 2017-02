Yorbeau dévoile l'estimé des Ressources Minérales à son projet Scott - les ressources ont plus que triplé par rapport à l'estimé précédant







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 14 fév. 2017) - Les Ressources Yorbeau Inc. (TSX:YRB.A) (la Compagnie ou Yorbeau) est heureuse d'annoncer une augmentation significative des Ressources Minérales mises à jour à son projet de cuivre, zinc, or et argent situé dans le canton Scott, à Chibougamau, PQ. L'estimé des ressources minérales a été réalisé par William E Roscoe, Ph.D., P. Eng., et Katharine Masun, MSA, M.Sc., P.Geo de Roscoe Postle Associates Inc (''RPA"). Un rapport technique en conformité avec la norme canadienne 43-101 sera déposé auprès de SEDAR dans un délai de 45 jours suivant ce communiqué.

Les Ressources Minérales ont été classées dans les catégories Indiquées et Présumées comme suit:

Categorie Tonnes %Cu %Zn g/t Au g/t Ag Indiquées 3 556 000 0,9 4,2 0,2 37 Présumées 13 970 000 0,8 3,5 0,2 22

Notes : 1. Les Normes de l'ICM sur les définitions des Ressources Minérales ont été appliquées. 2. Les ressources sont rapportées avec un NSR de coupure de 100$CA/t pour les lentilles de sulfures massifs et de 65$CA/t pour les lentilles de sulfures en filonnets. 3. Les Ressources Minérales qui ne sont pas des Réserves Minérales n'ont pas été démontrées comme économiquement viables. 4. Les chiffres pourraient ne pas s'additionner parce qu'ils ont été arrondis.

La présente estimation des ressources a été réalisée avec la technique des modèles de blocs utilisant une largeur horizontale approximative de 2 mètres et une valeur de coupure basée sur un revenu net de fonderie (NSR1) tel que suggéré par le style de la minéralisation. Les ressources comprennent des sulfures massifs et des zones à filonnets d'une valeur de coupure fixée à 100$CA par tonne, à l'exception des enveloppes de sulfures en filonnets de grande largeur où la valeur de coupure a été fixé à 65 $ par tonne pour tenir compte de la géométrie favorable à l'extraction souterraine en vrac. Tous les paramètres techniques seront largement décrits dans le Rapport Technique de RPA, lequel sera aussi affiché sur le site Web de Yorbeau aussitôt qu'il sera disponible.

1 Les hypothèses de travail utilisées par RPA pour la détermination du NSR comprennent : un dollar canadien à $US 0.80, et les prix des métaux suivants: cuivre- US$ 3.25/lb, zinc- US$ 1.20 /lb, or -US$1500/ oz et l'argent- US$ 22/oz. La récupération à l'usine pour le cuivre, le zinc, l'or, et l'argent fut établie à 90%, 90 %, 75% et 70 % respectivement.

Les ressources actuelles mises à jour comprennent plusieurs lentilles de sulfures massifs volcanogènes (SMV) ainsi que des zones à filonnets ("stringers"), distribuées sur une distance latérale de plus de deux kilomètres. Les différents corps minéralisés sont distribués avec une faible plongée vers l'ouest à partir de la surface (Lentille Selco) jusqu'à une profondeur de 1 000 mètres. Un modèle isométrique 3D ("wireframes") des corps minéralisés est présenté à la Figure 1 ci-jointe.

Pour voir la Figure 1 : http://media3.marketwire.com/docs/1085745Figure1.pdf

L'augmentation des Ressources Minérales en comparaison des estimés précédents de RPA préparé en 2011 pour Ressources Cogitore est attribuable principalement aux facteurs suivants:

La découverte de la lentille Gap en 2015 et son inclusion dans l'estimé;

L'inclusion de la lentille historique de Selco;

Des forages additionnels faits en 2012 (après l'estimé des ressources de 2011) dans la zone de veinules;

Le taux de change révisé (US$0.80:CA$1.00 vs 1:1 utilisé en 2011). Les minéralisations en filonnets sont particulièrement sensibles à la faible valeur du dollar canadien, aux conditions de fonderies et d'affinage, de même qu'aux prix des métaux, en particulier celui du zinc.

Gérald Riverin, président de la Compagnie a déclaré « Nous sommes très enthousiastes à l'égard des résultats de ce nouvel estimé des ressources qui, sans aucun doute, marque un jalon important pour le projet et pour la Compagnie. Avec la remarquable hausse du prix du zinc observée sur les marchés depuis l'été 2015 nous considérons le dévoilement de ce nouvel estimé de ressources comme étant très opportun et positif pour la Compagnie. La prochaine étape sera de compléter des tests métallurgiques et débuter une étude économique préliminaire pour avoir une meilleure idée de ce que nous avons entre les mains ».

Les travaux des employés de Yorbeau sont effectués sous la supervision de M. Gérald Riverin, PhD, géo. Il est la personne qualifiée (tel que défini par le NI 43-101) affiliée à Yorbeau, et a révisé et approuvé le contenu de ce communiqué. L'estimé des ressources daté du 12 février 2017 et publié dans ce communiqué de presse a été réalisé par William Roscoe et Katherine Masun. Tous deux sont à l'emploi de RPA et sont indépendants de Yorbeau. En vertu de leurs formations et de leurs expériences pertinentes, ils sont des personnes qualifiées selon les exigences de la norme canadienne 43-101. William Roscoe et Katherine Masun ont lu et approuvé le contenu de ce communiqué de presse concernant la divulgation de l'estimé des ressources.

À propos des Ressources Yorbeau Inc.

La propriété Rouyn détenue à 100 % par la Société contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, ont des infrastructures souterraines substantielles et ont fait l'objet de rapports techniques conformes au Règlement 43-101, lesquels comprennent des estimations de ressources. Yorbeau et Kinross Gold Corporation (« Kinross ») ont récemment signé une convention d'option qui prévoit l'octroi à Kinross d'une option permettant d'acquérir une participation de 100% dans la propriété Rouyn de la Société (communiqué de presse daté du 25 octobre, 2016). En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario, et qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent la propriété Scott Lake, laquelle est l'hôte de ressources minérales importantes.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur le site web de la Société au www.yorbeauresources.com.

Énoncés prospectifs : À l'exception des données historiques, toutes déclarations faites dans le présent communiqué en ce qui concerne, mais sans s'y limiter, les nouveaux projets, les acquisitions, les plans futurs et les objectifs sont des énoncés prospectifs qui peuvent contenir certains éléments impliquant des risques et des incertitudes. Rien ne saurait garantir que de tels énoncés s'avéreront exacts. Les événements et résultats réels pourraient grandement différer des prévisions et attentes exprimées par la société.

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 08:03 et diffusé par :