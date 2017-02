/R E P R I S E -- Invitation aux journalistes - Grands Prix santé et sécurité du travail - La région de l'Outaouais vous invite à venir découvrir l'innovation gagnante parmi les grandes entreprises/







GATINEAU, QC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Direction régionale de l'Outaouais de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) convie les représentants des médias à sa remise des Grands Prix santé et sécurité du travail dans la catégorie Grandes entreprises.

L'employeur et les travailleurs de l'entreprise gagnante ont créé et mis en place une solution originale pour rendre leur milieu de travail plus sécuritaire. Ils se sont distingués particulièrement par leur réalisation et ils recevront les honneurs qui visent à reconnaître leur initiative.

Ingénieuse et efficace, cette réalisation montre que la prévention est possible. Venez la découvrir!

Date : Mardi 14 février 2017



Heure : 10 h 00



Lieu : Bureaux administratifs de l'usine Glatfelter de Gatineau

1680, rue Atmec

Gatineau (Québec) J8P 7G7

Le lauréat de la catégorie Innovation - Grandes entreprises, qui sera dévoilé à cette occasion, se retrouvera ensuite en lice pour la remise nationale, qui aura lieu lors du Gala national, à Québec, au printemps 2017.

Les Grands Prix santé et sécurité du travail sont organisés chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec. Ils visent à reconnaître des initiatives mises en oeuvre par des employeurs et des travailleurs en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à mettre en lumière des gens qui ont à coeur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.

Source : Alain Trudel, responsable des communications et des relations publiques

CNESST - Direction régionale de l'Outaouais

Téléphone : 819 778-8600, poste 8602

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

