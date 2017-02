CO2 Solutions obtient une commande pour des enzymes







TSX-V: CST

La Société est bien positionnée pour tirer profit des occasions possibles dans le secteur de la production de biocarburant à base d'algues

QUÉBEC, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - CO 2 Solutions inc. (ou «?la Société?») (TSXV: CST) chef de file dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes, a annoncé aujourd'hui que la Société a reçu un bon de commande d'une tierce partie pour la vente, par CO 2 Solutions, d'enzymes anhydrase carbonique («?AC?»). Ces enzymes seront utilisées pour la capture du CO 2 dans le but de renforcer la croissance des algues pour la production économique et durable de biocarburants et de protéines. Ce bon de commande, d'une valeur de 37?500 $ US, est pour la vente d'enzymes et livraison immédiate. Le nom du client n'est pas divulgué pour des raisons de concurrence.

Cette vente d'AC à un des principaux fournisseurs de technologie innovante est un essai pour quantifier les avantages de l'utilisation de l'AC pour améliorer la production d'algues. Un résultat positif des essais et la commercialisation de cette technologie à base d'algues pourraient mener à d'autres ventes d'enzyme. La culture et la transformation des algues sont considérées comme des méthodes écologiquement intéressantes pour produire du biocarburant et d'autres bioproduits à valeur ajoutée.

«?Bien que la capture et la réutilisation du CO 2 soit notre priorité actuelle, il y a d'autres débouchés pour commercialiser l'enzyme anhydrase carbonique robuste et à faible coût et qui sont protégés par notre propriété intellectuelle, comme son utilisation pour stimuler la production d'algues ?», a déclaré Evan Price, président et chef de la direction de CO 2 Solutions Inc. «?Nous sommes bien positionnés pour desservir ces marchés, et nous nous réjouissons de travailler avec ce client, et d'autres clients, dans le marché à fort potentiel de la production d'algues et de biocarburants.?»

À propos de CO 2 Solutions

CO 2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes. Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO 2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO 2 et permettre à l'industrie d'en tirer de nouveaux produits rentables. CO 2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets reliés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements sur l'entreprise, consultez le site www.co2solutions.com.

Énoncés prévisionnels de CO 2 Solutions

Certains énoncés du présent communiqué peuvent être de nature prévisionnelle. Ces énoncés font référence à des activités à venir ou aux résultats économiques futurs de CO 2 Solutions et reflètent les hypothèses et attentes actuelles de la direction de la société. Certains facteurs inconnus pourraient modifier le cours des événements, les résultats économiques et les résultats d'exploitation mentionnés ici. CO 2 Solutions ne s'engage d'aucune façon à actualiser ou à réviser tout énoncé prévisionnel, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de nouveaux faits ou autrement, sous réserve des exigences de la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE CO2 Solutions Inc.

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 07:30 et diffusé par :