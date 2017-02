mPerpetuo lance le démarrage d'Android le plus rapide au monde







mPerpetuo présente le démarrage complet d'Android à partir de la mise hors tension, en moins de 2,5 secondes

SAN JOSÉ, Californie, 14 février 2017 /PRNewswire/ -- mPerpetuo Inc., une société située dans la baie de San Francisco, spécialisée dans la conception de dispositifs d'imagerie et de technologies y afférentes, propose des solutions permettant à Android de démarrer à froid et complètement, en moins de 2,5 secondes. En règle générale, les appareils fonctionnant sous Android démarrent en 45 secondes ou plus, pour les plateformes les plus rapides à l'heure actuelle. En fait, la plupart des téléphones de premier plan prennent même plus de 90 secondes pour démarrer. « mPerpetuo peut démarrer en un aussi court laps de temps sans supprimer ou désactiver de fonctionnalité d'Android et sans l'affaiblir », a déclaré Eugene Feinberg, le co-fondateur et directeur de la technologie de mPerpetuo. Cette fonctionnalité, dont le brevet est en instance, peut être installée sur n'importe quel processeur mobile moderne, à l'instar de ceux proposés par Qualcommtm, MediaTektm, HiSilicontm et Samsungtm.

De nombreuses applications d'électronique grand public bénéficieraient du démarrage quasi instantané d'Android ou de Linux. Actuellement, il y a une forte activité en vue d'accélérer le démarrage des dispositifs d'électronique grand public. Permettre de démarrer en moins de trois secondes réduit considérablement le temps d'arrêt et optimise la durée de vie de la batterie. Les consommateurs s'attendent à ce que leurs périphériques d'IdO démarrent instantanément, que ce soit lorsqu'ils ne les ont pas utilisés pendant longtemps ou lorsqu'ils doivent être redémarrés.

À propos de mPerpetuo : mPerpetuo Inc. (www.mperpetuo.com) est une jeune pousse bien dotée en ressources, située dans la baie de San Francisco, qui se charge de résoudre les défis quotidiens liés aux systèmes, en concevant des dispositifs de capture d'image et d'affichage par le biais de la vision, du traitement d'image et de technologies en temps réel. Pour de plus amples informations et/ou des démonstrations en direct du portefeuille de mPerpetuo, veuillez contacter : demo@mperpetuo.com.

