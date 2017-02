/R E P R I S E -- Avis aux médias - Révisé - La secrétaire parlementaire Sherry Romanado visite le Centre de santé Perley-Rideau pour anciens combattants et remet des valentins à des vétérans/











OTTAWA, le 13 févr. 2017 /CNW/ - Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, remettra des valentins faits à la main contenant des messages de remerciement et d'admiration aux vétérans qui habitent au Centre de santé Perley-Rideau pour anciens combattants. Ces cartes spéciales et uniques ont été créées par des élèves, des organisations et des gens de partout au Canada dans le cadre du programme Des valentins pour les vétérans.

Lieu : Le Centre de santé Perley-Rideau pour anciens combattants

1750, chemin Russell

Ottawa (Ontario)



Date : Mardi 14 février 2017



Heure : 11 h 00 (HNE)

SOURCE Anciens Combattants Canada

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 07:00 et diffusé par :