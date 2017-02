/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS : Venez admirer les très attendues Toyota Camry et Camry hybride 2018 entièrement remaniées, en avant-première au Canada/







Journée médias : le 16 février 2017 à 12 h 30

TORONTO, le 7 févr. 2017 /CNW/ - Visitez le kiosque Toyota au Salon international de l'auto de Toronto et découvrez la vision de Toyota pour offrir un avenir meilleur aux Canadiens et à leurs communautés.

Voici les points saillants du kiosque Toyota :

La première canadienne des toutes nouvelles Toyota Camry et Camry hybride 2018.

Le concept Toyota FCV Plus, qui fait partie de l'engagement de Toyota visant à décarboniser l'industrie automobile en utilisant l'hydrogène comme source d'énergie.

La Toyota Mirai, la berline à pile à hydrogène de grande série de Toyota.

Le simulateur de réalité virtuelle Toyota Safety Sense (TSS), qui permet de s'amuser en toute sécurité.

De plus, le kiosque Toyota présentera sa gamme complète de véhicules, parmi lesquels le C-HR, un coupé sexy et sportif récemment dévoilé; la Toyota Prius Prime; le véhicule électrique super-compact Toyota COMS; la berline Toyota Corolla et la Toyota Corolla iM à hayon; le multisegment intermédiaire Toyota Highlander rajeuni; la fourgonnette Sienna actualisée; le coupé sport authentique Toyota 86; ou encore la famille de camions Toyota TRD Pro personnalisés en usine pour une expérience de conduite hors route extrême.

Avis aux médias

Les membres accrédités des médias sont invités à découvrir ces avant-premières à l'occasion de la journée média du salon de l'auto :

QUOI : Nouvelle Toyota Camry 2018, concept Toyota FCV Plus, Toyota Mirai, et plus encore

2018, concept Toyota FCV Plus, Toyota Mirai, et plus encore OÙ : Salon international de l'auto de Toronto , Palais des congrès de Toronto (bâtiment Sud), kiosque Toyota

, Palais des congrès de (bâtiment Sud), kiosque Toyota QUAND : Le jeudi 16 février 2017 à 12 h 30

QUI : Stephen Beatty , vice-président de Toyota Canada Inc. Porte-parole supplémentaires pour des entrevues en français et en anglais

, vice-président de Toyota Canada Inc.

