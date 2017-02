/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre des Anciens Combattants fait une annonce sur les soins de longue durée et remet des valentins à des vétérans/







LONDON, ON, le 13 févr. 2017 /CNW/ - L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, remettra des valentins faits à la main contenant des messages de remerciement et d'admiration aux vétérans qui habitent au Parkwood Institute à London. Ces cartes spéciales et uniques ont été créées par des élèves, des organisations et des gens de partout au Canada dans le cadre du programme Des valentins pour les vétérans.

Le ministre fera également une annonce concernant l'accroissement de l'accès des vétérans aux soins de longue durée.

Lieu : Parkwood Institute

550, chemin Wellington

London



Date : Mardi 14 février 2017



Heure : 10 h (HNE)

SOURCE Anciens Combattants Canada

