/R E P R I S E -- Avis aux médias - Manifestation - La CSN s'oppose aux coupes aveugles à la SAQ/







MONTRÉAL, 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Des membres du Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ (SPTP-SAQ) aux prises avec l'abolition supplémentaire d'une centaine de postes seront rejoints par d'autres travailleuses et travailleurs de la SAQ au cours d'une manifestation pour dénoncer les coupes aveugles à la SAQ. Le président de la CSN, Jacques Létourneau, sera présent à cette manifestation et disponible pour rencontrer les représentants des médias.

Quoi : Manifestation des travailleuses et des travailleurs de la SAQ pour dénoncer les

politiques de gestion à courte vue Qui : Des représentants du SPTP-SAQ et de la CSN, dont son président Jacques Létourneau Quand : La mardi 14 février, 12 h 15 Où : Devant l'entrée principale du Centre de distribution de Montréal, 7500 Rue Tellier,

Montréal, Qc H1N 3W5

SOURCE CSN

