Callidus fournit une mise à jour sur son processus de privatisation







TORONTO, le 14 févr. 2017 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (TSX: CBL) (« Callidus » ou la « société ») a aujourd'hui fourni une mise à jour sur le processus exploratoire pour la privatisation de la société (le « processus »).

« Le niveau d'intérêt dans la société correspond à nos attentes : 17 parties ont reçu l'approbation pour conclure une entente de non-divulgation et ont participé à la phase initiale du processus », a déclaré Newton Glassman, président exécutif du conseil et chef de la direction de Callidus. « Nous nous attendons à poursuivre le dialogue avec un plus petit nombre de parties intéressées dans la prochaine phase du processus, qui sera axée sur l'examen des structures de transaction et d'exploitation proposées par les parties intéressées, tout en veillant à ce que le seuil minimal d'évaluation précédemment annoncé demeure en place. »

Goldman, Sachs & Co. agit à titre de conseiller financier et mène le processus de privatisation pour la société. Le processus respecte l'échéancier établi et devrait se terminer d'ici la fin du deuxième trimestre de 2017. Les mises à jour importantes seront fournies au fur et à mesure.

Comme c'est typiquement le cas pour tout processus préalable à une entente définitive, il est impossible de savoir si une transaction sera conclue, quel sera le prix offert ou accepté, ou si le processus sera achevé selon l'échéancier établi. Catalyst Capital Group Inc., qui gère des fonds détenant environ 67 % des actions ordinaires émises et en circulation de Callidus, demeure déterminé à conclure une transaction selon des conditions qui assureront la protection continue des intérêts de ses actionnaires publics.

Le présent communiqué est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente de toute action.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. De tels énoncés présentent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Bien que Callidus considère que ces énoncés sont raisonnables, les hypothèses sur lesquelles ils sont fondés, dont la stabilité des conditions des marchés des capitaux, pourraient se révéler inexactes. De plus, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et Callidus décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

Callidus Capital Corporation

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. Callidus utilise un système exclusif pour surveiller les garanties et contrôler les entrées et les sorties de trésorerie de chaque emprunteur, ce qui lui permet de gérer les risques de perte de manière très efficace. De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca.

SOURCE Callidus Capital Corporation

Communiqué envoyé le 14 février 2017 à 06:32 et diffusé par :