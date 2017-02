Un toponyme du Centre-du-Québec - Coup de coeur de la Commission de toponymie







QUÉBEC, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - En cette journée de la Saint-Valentin, la Commission de toponymie s'est éprise de douze noms de lieux québécois dont l'un désigne une entité géographique située dans la région du Centre-du-Québec. Ces coups de coeur toponymiques ont été sélectionnés parmi les quelque 1 675 toponymes officialisés par la Commission en 2016.

Plus particulièrement, le nom Rue Waban-Aki, attribué à une voie de communication de la réserve indienne d'Odanak, a charmé le jury pour son originalité, et ses valeurs patrimoniale et poétique. En effet, Waban-Aki est un terme abénaquis qui signifie « peuple du soleil levant ».

Les membres de la Commission ont également eu le coup de foudre pour l'un des coups de coeur toponymiques : Île à Charnettes. Ce nom désigne une île située près du village de Tête-à-la-Baleine, dans le golfe du Saint-Laurent. La charnette est une technique de pêche qui consiste à déployer un filet, lui-même appelé charnette, entre deux îles.

Les douze noms de lieux qui ont gagné le coeur du jury en 2017 se sont entre autres démarqués par leur originalité, leur valeur poétique, leur capacité à inspirer des images fortes et riches, et leur contribution à la promotion du patrimoine culturel. Découvrez-les dans le site Web de la Commission à l'adresse www.toponymie.gouv.qc.ca, et tombez vous aussi amoureux des désignations géographiques du Québec.

À propos de la Commission de toponymie

Créée en 1912, la Commission de toponymie procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.

Depuis 2013, la Commission fait connaître chaque année ses douze noms de lieux « coups de coeur » afin de souligner la richesse de la toponymie du Québec. Elle met aussi en valeur le toponyme pour lequel elle a eu un « coup de foudre » en remettant une plaque honorifique à la Municipalité où se trouve l'entité géographique qu'il désigne.

