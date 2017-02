Le CPQ s'associe comme partenaire des Journées de la persévérance scolaire, qui seront célébrées du 13 au 17 février







MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) est fier de s'associer à nouveau aux Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui seront célébrées cette année du 13 au 17 février.

Ces journées sont l'occasion de mobiliser tout le Québec autour des jeunes pour leur parler d'efforts, de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des avantages d'un diplôme. Mais il s'agit aussi de rappeler à la population que la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous et que chaque jeune a besoin d'encouragements quotidiens.

« L'éducation est un pilier incontournable, car c'est ici que se bâtit l'avenir de notre société et où la soif d'apprendre et d'entreprendre doivent s'enraciner davantage. En s'associant aux Journées de la persévérance scolaire, le CPQ souhaite donc souligner l'importance de valoriser la réussite éducative et la nécessité de poursuivre la lutte contre le décrochage scolaire », déclare Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ. « Il s'agit là de valeurs de société qui sont fondamentales et qui représentent, de surcroît, des déterminants cruciaux dans un contexte où avec le vieillissement de la population, le recrutement sera plus difficile pour les employeurs ».

À titre de partenaire des JPS 2017, le CPQ s'engage à souligner l'importance de la persévérance scolaire à travers le réseau de ses membres et ses différentes représentations, de même qu'au sein de la campagne PROSPERITE.QUEBEC, en valorisant les initiatives d'employeurs en la matière. Les employeurs doivent faire partie de l'équation et contribuer à inspirer les jeunes dans leur orientation de carrière, en leur communiquant la passion de leur métier ou pour l'entrepreneuriat.

Le CPQ invite donc les employeurs à partager leurs initiatives pour encourager la persévérance scolaire à grandeur du Québec en utilisant le mot-clic #persévérancescolaire ou en lui écrivant sur sa page dédiée : http://prosperite.quebec/53/prosperite-scolaire

« La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous ! Engagez-vous à la prospérité du Québec, prenez part aux Journées de la persévérance scolaire, rendez-vous sur les sites Internet de PROSPERITE.QUEBEC et des JPS 2017 », de conclure Yves-Thomas Dorval.

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 75 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec.

