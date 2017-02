/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Journées de la persévérance scolaire 2017 - Le ministre Sébastien Proulx visite l'organisme Alloprof à Québec/







QUÉBEC, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Profitant des Journées de la persévérance scolaire, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, rencontrera le personnel et visitera les installations de l'organisme Alloprof, à Québec. Il sera accompagné de la députée de Chauveau et adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Mme Véronyque Tremblay.

À cette occasion, les portes de l'organisme seront ouvertes aux représentantes et aux représentants des médias intéressés par une prise d'images.

DATE : Le mardi 14 février 2017





HEURE : 16 h 45 (début de l'activité)





LIEU : Alloprof



262, rue Racine



Québec (Qc) G2B 1E6

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

